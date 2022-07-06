Китай и Россия постоянно поддерживают тесные контакты для укрепления стратегического партнерства между странами, заявил официальный представитель МИД КНРЧжао Лицзянь в ходе брифинга, слова которого приводит ТАСС.
Ранее глава Минприроды Камчатского края Алексей Кумарьков назвал бюджетных туристов «нищебродствующей саранчой», не согласившись с расчетами вице-президента Российского союза туриндустрии Ольги Санаевой, которая оценила стоимость недельного тура на Камчатку в 45 тысяч рублей.
РФ направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) ноту о готовящейся Украиной провокации с химическим оружием на Славянской ТЭС в Николаевке, а также предупредила организацию о других возможных провокациях в Николаеве и Харькове, заявил постпред РФ при ОЗХО Александр Шульгин.