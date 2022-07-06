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МИД Китая опроверг сообщения об отказе Си Цзиньпина посетить Россию

Китай и Россия постоянно поддерживают тесные контакты для укрепления стратегического партнерства между странами, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ходе брифинга, слова которого приводит ТАСС.
Lenta.ru
Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь прокомментировал сообщения СМИ о том, что председатель КНР Си Цзиньпин якобы отказался посещать Россию из-за пандемии коронавируса.
RT на русском
Газета Yomiuri ранее сообщила, что китайский лидер ответил отказом на приглашение Владимира Путина посетить Россию «из-за ограничений, введенных из-за коронавируса».
Коммерсантъ
Чжао Лицзянь подчеркнул, что Китай и Россия "продолжат развивать обмены на всех уровнях" и отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.
Газета.Ru

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МИД Китая опроверг сообщения об отказе Си Цзиньпина посетить Россию
Lenta.ru04:00
МИД КНР прокомментировал сообщения СМИ об отказе Си Цзиньпина посетить Россию
Российская газета04:20
МИД КНР прокомментировал сообщения об отказе Си Цзиньпина посетить Россию
Газета.Ru04:09
МИД КНР опроверг информацию о нежелании Си Цзиньпина посещать Россию
Комсомольская правда04:26
Китай прокомментировал сообщения об отказе Си Цзиньпина посетить Россию
Московский Комсомолец03:50
В МИД Китая прокомментировали сообщения СМИ об отказе Си Цзиньпина посетить Россию
RT на русском03:49
Представитель МИД КНР Чжао Лицзянь опроверг слухи об отказе Си Цзиньпина посетить Россию
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