Коронавирус
РИА НовостиМИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса
Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
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Происшествия
В Дагестане застрелили открывшего огонь по полицейским водителя
Водитель в ответ открыл по ним стрельбу. Он был убит ответным огнем, личность стрелявшего устанавливается.
РБК 06:08
Политика
ЛНР и Киев провели обмен пленными
Lenta.ru 03:46
Политика
Кремль не исключает перенос парада Победы
Ранее ветеранские организации России попросили Владимира Путина перенести парад Победы в связи с распространением коронавируса.
Коммерсантъ 07:00
Общество
Коронавирус поразил французский авианосец «Шарль де Голль»
Ридус вчера в 14:52
Здоровье
В Оренбуржье за сутки еще 23 человека заболели коронавирусом
За последние сутки в регионе COVID-19 заразились еще 23 человека, из них десять человек были госпитализированы по клиническим показаниям.
Orenonline.ru 05:41
Общество
Инфекционист назвал грядущее лето пиком эпидемии коронавируса в России
Июнь-июль этого года станут пиком распространения коронавируса, считает врач-инфекционист Николай Малышев, которого цитирует РИА Новости.
Lenta.ru 06:43
Общество
Пропускной режим в Саратовской области стал обязательным
Наличие специальных пропусков для работающих граждан, которые решено ввести в Саратовской области в связи с угрозой распространения коронавируса, станет обязательным.
Saratovnews вчера в 13:23
Авто
Названы самые угоняемые марки авто в Санкт-Петербурге
Рейтинг самых угоняемых автомобилей страховая компания сделала исходя из обращались в «АльфаСтрахование» владельцев машин для возмещения по каско в связи с угоном.
REGNUM вчера в 06:45
Экономика
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России
Путин объявил о новых мерах поддержки бизнеса в России.
Открытый Нижний вчера в 11:04
Политика
СПЧ просит не переносить День окончания Второй мировой войны
Закон о переносе дня окончания Второй мировой войны со 2 на 3 сентября уже принят Госдумой в трех чтениях.
Политсовет 03:22
Общество
Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции
Губернатор Свердловской области ужесточил режим самоизоляции для граждан, прибывших из Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
КП - Екатеринбург 02:08
Армия и оружие
Два патрульных катера «Раптор» спустили на воду в Петербурге
Два новых патрульных катера проекта 03160 типа "Раптор" в среду спустили на воду на новом судостроительном комплексе ОАО "Пелла" в Петербурге, сообщили в пресс-службе ВМФ РФ.
Интерфакс вчера в 09:02
Экономика
Минэк ответил на критику Генпрокуратуры по поводу букмекерских контор
Генпрокуратура России 14 апреля поручила Минэкономразвития дать правовую оценку обоснованности включения некоторых юридических лиц, включая компании, осуществляющие букмекерскую деятельность, в перечень системообразующих предприятий.
РБК 14 апреля в 11:27
Наука
В США разработали ультрадешёвый ИВЛ для экстренных ситуаций
Устройство разработали специалисты из университета Миннесоты, называется оно Coventor, но, как отмечают разработчики, использовать его можно только в чрезвычайных ситуациях, подобных той, в которой оказались США из-за пандемии коронавируса.
Машины и Механизмы 06:29
Общество
В Башкирии режим самоизоляции продлили до лета
Режим самоизоляции в Башкирии из-за коронавирусной инфекции продлится как минимум до конца мая.
РБК 07:13
Общество
Рособрнадзор назвал новые сроки экзаменов для девятиклассников
Рособрнадзор озвучил даты, в которые будут проходить экзамены для учеников 9 классов. Время экзаменов из-за пандемии немного сдвинулось.
Профиль вчера в 06:08
Кино
Сэм Рэйми подтвердил, что снимет «Доктора Стрэнджа 2»
Piter.tv вчера в 07:43
Технологии
Sony планирует ограниченное производство PlayStation 5 в первый год
По словам информаторов Bloomberg, Sony планирует выпустить гораздо меньше единиц новой PlayStation 5 в первый год по сравнению с запуском консоли предыдущего поколения.
3DNews 05:18
Экономика
Решетников лично проверил выдачу нулевых кредитов
Глава Минэкономразвития Максим Решетников решил лично проверить, как реализуют банки приказ российского правительства о выдаче "нулевых" кредитов.
Газета.Ru 02:48
Здоровье
В Карсуне начали работу медицинские спецбригады
Медиа 73 02:42
Футбол
Лондон остается заинтересованным в проведении матчей ЕВРО-2020
"Все участники оргкомитета чемпионата Европы в Лондоне остаются заинтересованными в организации матчей ЕВРО в 2021 году и продолжают тесное сотрудничество с УЕФА в данном вопросе", - сообщили в пресс-службе FA.
РИА Новости 04:50
Шоу-бизнес
Алла Пугачева отмечает 71-й день рождения
День рождения отмечает Алла Пугачёва. В этом году праздник у примадонны проходит скромно, и даже камерно, передает ОТР.
Общественное телевидение России вчера в 13:37
Кино
Хаматова пожаловалась на травлю из-за сериала «Зулейха открывает глаза»
44-летняя российская актриса и общественный деятель Чулпан Хаматова, сыгравшая главную роль в неоднозначно встреченном сериале канала "Россия 1" "Зулейха открывает глаза", пожаловалась на массированную травлю.
Российская газета 06:31
Общество
Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России
Бывший сотрудник спецслужб США Эдвард Сноуден подал документы на продление вида на жительство в России ещё на три года.
RT на русском 07:11
Общество
В Минздраве оценили сроки снижения числа заражений в Москве
В Москве устойчивое снижение количества людей, заразившихся коронавирусной инфекцией, может наступить уже в июне — июле 2020 года, заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава Николай Брико.
РБК вчера в 11:58
Общество
Анонсирован новый порядок проверки пропусков в Москве
Департамент транспорта Москвы анонсировал новый порядок проверки цифровых пропусков в столице, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Lenta.ru вчера в 12:53
Политика
ВОЗ забеспокоилась из-за распространения коронавируса в России
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) забеспокоилась из-за ситуации с распространением коронавируса SARS-CoV-2 в России и ряде других стран.
Lenta.ru 05:58
Общество
Мишустин предложил не утверждать список системообразующих предприятий
Премьер Михаил Мишустин предложил не устанавливать единый перечень системообразующих предприятий, а вместо этого отраслевым министерствам вести списки и представлять их в правительство.
Ведомости 06:26