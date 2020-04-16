Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМИД Китая опроверг версию об искусственном происхождении коронавируса

Версия об утечке коронавируса из лаборатории в Ухане не подкреплена никакими доказательствами, заявил официальный представитель китайского МИД Чжао Лицзянь.
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