Политика
iReactorМИД Китая отреагировал на отставку Правительства России
Уход в отставку господина Медведева и российского правительства в полном составе является внутренним делом страны, считают в КНР. Китай, как дружественный партнер, уважает это.
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Политика
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт до 1 мая
Добровольное голосование проведут в один из выходных дней. В настоящее время разрабатывается порядок проведения голосования.
Политика
Мишустин призвал вернуть утраченное доверие между бизнесом и властью
Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин высказался за укрепление доверия между властью и бизнесом, считает необходимым проанализировать причины, мешающие развитию предпринимательства.
Политика
Правительство России подало в отставку
В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Общество
В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы
Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
Политика
В Госдуме назвали кандидатуру Мишустина на пост премьера достойной
Депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» назвал кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны достойной.
Футбол
«Бавария» готова заплатить 25 млн евро за защитника «Шахтёра»
Заинтересованность в подписании трудового договора с 21-летним бразильским футболистом проявляет мюнхенская «Бавария».
Политика
Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство
Главы регионов, министры, депутаты и судьи, заявил политик, не должны обладать не только иностранным гражданством, но и любым документом (к примеру, видом на жительство), дающим право на постоянное проживание в какой бы то ни было стране, за исключением РФ.
Происшествия
Во время съемок «Дома-2» умер оператор
На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Политика
Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве
В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка
Шоу-бизнес
Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше
В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.
Авто
Представлен новый внедорожник GMC Yukon
К лету 2020 года на рынке США поступит в продажу новый внедорожник GMC Yukon.
Политика
Эрдоган: Турция отправляет войска в Ливию
Происшествия
Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу
Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
Политика
Реформа по кадастру: чем занимался Мишустин в 2004–2006 годах
Михаил Мишустин с 2004 по 2006 год возглавлял агентство Роснедвижимость. Рассказываем, чем оно занималось.
Политика
Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине
Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
Политика
Рада приняла закон, урезающий права русского языка в школах
Верховная рада Украины приняла в целом закон "О полном общем среднем образовании".
Авто
Представлен серийный кроссовер Genesis GV80
Genesis GV80 стал первой серийной моделью с центральной подушкой безопасности, которая раскрывается между передними сиденьями, предотвращая столкновение водителя и переднего пассажира.
Политика
Путин пообещал России почти бесплатный интернет
«По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам», — распорядился сегодня Президент в своем послании к Федеральному собранию.
Общество
Бренд Louis Vuitton купил второй по размеру алмаз в мире
Французский модный дом Louis Vuitton стал обладателем второго по величине алмаза в мире весом 1758 карат, который был обнаружен в апреле прошлого года в Ботсване.
Футбол
Эсекиэль Понсе: «Мой образец — Луис Суарес. Абсолютный топ!»
Главные переходы Цитата Суареса и типичный гол Понсе — Хенрик Ларссон, отец Джордана, бил по воротам интуитивно.
Футбол
В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна
Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
Шоу-бизнес
Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой
Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Космос
В РКЦ «Прогресс» рассказали о судьбе ракеты для «Морского старта»
Разработка новой ракеты на замену российско-украинскому носителю «Зенит» для пусков с плавучего космодрома «Морской старт» по заказу группы компаний S7 еще не началась, заявил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Политика
Премьер Украины предложил учить Зеленского экономике на примере оливье
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию в экономике на примере стоимости салата оливье.
Хоккей
«Сибирь» выиграла у «Амура» по буллитам
Сибирь одержала победу над Амуром (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ на Платинум Арене в Хабаровске.
Происшествия
Угрожавшего судье Криворучко мужчину оштрафовали на 160 тысяч рублей
Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к штрафу в 160 тысяч рублей жителя Удмуртии Алексея Вересова за угрозы московскому судье Алексею Криворучко, известному по делу актера Павла Устинова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Шоу-бизнес
Брак Айзы распадается из-за Гуфа
Для многих Айза до сих пор остается «бывшей рэпера Гуфа», несмотря на то, что у нее давно другая семья.
Единоборства