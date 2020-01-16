Политика

iReactoriReactorМИД Китая отреагировал на отставку Правительства России

Уход в отставку господина Медведева и российского правительства в полном составе является внутренним делом страны, считают в КНР. Китай, как дружественный партнер, уважает это.
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В Китае заявили, что высоко ценят вклад Медведева в развитие российско-китайских отношений

ТАСС02:42

МИД Китая прокомментировал отставку правительства России

RT на русском03:38

Пекин прокомментировал отставку российского правительства

Взгляд.ру03:35

Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра

Lenta.ru03:25

В Китае рассказали о вкладе Медведева в развитие двусторонних отношений

REGNUM03:14

В МИД Китая отреагировали на отставку российского правительства

Московский Комсомолец04:50

МИД КНР прокомментировал отставку правительства РФ

Аргументы и Факты04:19
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Автоматически обработаны 7043 источника, обновлено в 07:00, Ашберн
Политика

Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию пройдёт до 1 мая

Добровольное голосование проведут в один из выходных дней. В настоящее время разрабатывается порядок проведения голосования.
REGNUM 06:22
Политика

Мишустин призвал вернуть утраченное доверие между бизнесом и властью

Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин высказался за укрепление доверия между властью и бизнесом, считает необходимым проанализировать причины, мешающие развитию предпринимательства.
Интерфакс 06:55
Политика

Правительство России подало в отставку

В среду, 15 января, правительство Российской Федерации в полном составе ушло в отставку. Об этом стало известно несколько минут назад.
Городской телеканал (Брянск) вчера в 08:28
Общество

В Росгидромете предрекли России климатические катаклизмы

Здесь есть и волны жары, здесь некие темы, связанные с наводнением, и так далее, которые, конечно, очень важны, чтобы к ним подготовиться заранее", — сказал Катцов, выступая на Гайдаровском форуме.
РИА Новости 04:43
Политика

В Госдуме назвали кандидатуру Мишустина на пост премьера достойной

Депутат Госдумы Сергей Боярский в беседе с изданием «ПолитЭксперт» назвал кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра страны достойной.
RT на русском 06:35
Футбол

«Бавария» готова заплатить 25 млн евро за защитника «Шахтёра»

Заинтересованность в подписании трудового договора с 21-летним бразильским футболистом проявляет мюнхенская «Бавария».
Евро-футбол.ру 04:03
Политика

Путин запретил чиновникам иметь иностранное гражданство

Главы регионов, министры, депутаты и судьи, заявил политик, не должны обладать не только иностранным гражданством, но и любым документом (к примеру, видом на жительство), дающим право на постоянное проживание в какой бы то ни было стране, за исключением РФ.
Экспресс газета вчера в 07:21
Происшествия

Во время съемок «Дома-2» умер оператор

На территории телепроекта "Дом-2" умер один из операторов реалити-шоу, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на собственный источник.
Газета.Ru 06:14
Политика

Лавров ответил на вопрос о должности в новом правительстве

В среду, 15 января, вскоре после послания президента России к Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об отставке правительства в полном составе.
РБК 05:06
Происшествия

Один человек погиб при стрельбе в мировом суде Новокузнецка

Известия вчера в 23:10
Шоу-бизнес

Муж Лолиты опроверг брак с женщиной на 20 лет старше

В отличие от пока ещё законной супруги, фитнес-тренер никаких громких заявлений в телеэфирах не делал: по его словам, они с Лолитой решили расстаться, потому что их брак спустя восемь лет себя изжил.
Комсомольская правда 03:42
Авто

Представлен новый внедорожник GMC Yukon

К лету 2020 года на рынке США поступит в продажу новый внедорожник GMC Yukon.
Rusargument вчера в 03:36
Политика

Эрдоган: Турция отправляет войска в Ливию

Российская газета 06:32
Происшествия

Обвиняемая в шпионаже Карина Цуркан вышла на свободу

Бывший член правления компании "Интер РАО" Карина Цуркан, обвиняемая в шпионаже в пользу Молдавии, вышла из СИЗО в связи с изменением ей меры пресечения.
ТАСС 06:06
Политика

Реформа по кадастру: чем занимался Мишустин в 2004–2006 годах

Михаил Мишустин с 2004 по 2006 год возглавлял агентство Роснедвижимость. Рассказываем, чем оно занималось.
РБК 03:35
Политика

Парнас заявил, что Трамп знал о его деятельности на Украине

Обвиняемый в нарушении законов о финансировании избирательных кампаний США Лев Парнас рассказал, что Дональд Трамп был в курсе его деятельности на Украине по делу сына Байдена, утверждает, что президент преследовал личные политические интересы, а не борьбу с коррупцией, об этом он рассказал в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости вчера в 22:31
Политика

Рада приняла закон, урезающий права русского языка в школах

Верховная рада Украины приняла в целом закон "О полном общем среднем образовании".
Вести.Ru 06:20
Авто

Представлен серийный кроссовер Genesis GV80

Genesis GV80 стал первой серийной моделью с центральной подушкой безопасности, которая раскрывается между передними сиденьями, предотвращая столкновение водителя и переднего пассажира.
Авторевю вчера в 00:43
Политика

Путин пообещал России почти бесплатный интернет

«По всей территории страны обеспечить бесплатный доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам», — распорядился сегодня Президент в своем послании к Федеральному собранию.
Московский Комсомолец вчера в 13:03
Общество

Бренд Louis Vuitton купил второй по размеру алмаз в мире

Французский модный дом Louis Vuitton стал обладателем второго по величине алмаза в мире весом 1758 карат, который был обнаружен в апреле прошлого года в Ботсване.
Известия 06:14
Футбол

Эсекиэль Понсе: «Мой образец — Луис Суарес. Абсолютный топ!»

Главные переходы Цитата Суареса и типичный гол Понсе — Хенрик Ларссон, отец Джордана, бил по воротам интуитивно.
Спорт-Экспресс вчера в 16:05
Футбол

В «Динамо» опровергли слухи о госпитализации Игбуна

Информация о госпитализации полузащитника футбольного клуба "Динамо" Сильвестра Игбуна не соответствует действительности, сообщили РИА Новости в пресс-службе "бело-голубых".
РИА Новости 06:55
Шоу-бизнес

Давид Манукян высмеял слухи о том, что он расстался с Ольгой Бузовой

Давид Манукян высмеял слухи о расставании с Ольгой Бузовой "Не заметно, если честно", – ответила Бузова возлюбленному.
Вокруг ТВ вчера в 07:05
Космос

В РКЦ «Прогресс» рассказали о судьбе ракеты для «Морского старта»

Разработка новой ракеты на замену российско-украинскому носителю «Зенит» для пусков с плавучего космодрома «Морской старт» по заказу группы компаний S7 еще не началась, заявил гендиректор Ракетно-космического центра «Прогресс» Дмитрий Баранов.
Взгляд.ру 05:38
Политика

Премьер Украины предложил учить Зеленского экономике на примере оливье

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил объяснить президенту Владимиру Зеленскому ситуацию в экономике на примере стоимости салата оливье.
Lenta.ru 06:23
Происшествия

В Новосибирской области завели дело после пропажи 10-летней девочки

РИА Новости 04:03
Хоккей

«Сибирь» выиграла у «Амура» по буллитам

Сибирь одержала победу над Амуром (2:1 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ на Платинум Арене в Хабаровске.
Советский спорт 06:45
Происшествия

Угрожавшего судье Криворучко мужчину оштрафовали на 160 тысяч рублей

Мещанский суд Москвы в четверг приговорил к штрафу в 160 тысяч рублей жителя Удмуртии Алексея Вересова за угрозы московскому судье Алексею Криворучко, известному по делу актера Павла Устинова, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости 06:01
Шоу-бизнес

Брак Айзы распадается из-за Гуфа

Для многих Айза до сих пор остается «бывшей рэпера Гуфа», несмотря на то, что у нее давно другая семья.
StarHit.ru 06:00
Единоборства

Макгрегор пообещал нокаутировать Серроне

Телеканал 360° вчера в 21:58
Как работают Яндекс.Новости?
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