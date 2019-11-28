Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Китая прокомментировал закон США по Гонконгу

Американский закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге" отразится на важных сферах сотрудничества Китая и США, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.
Читать в источнике
Комментировать304

Подробнее о событии

Китай показал «покерфейс» американскому закону о Гонконге

Российская газета09:38

Опиумные войны прошли. Китайцы возмущены законом США о Гонконге

Красная весна02:25

США помогли Гонконгу росчерком пера

Коммерсантъ03:38

Почему Гонконг и Китай обвинили США во вмешательстве

RT на русском05:24

МИД Китая прокомментировал закон США по Гонконгу

РИА Новости06:19

Китай заявил о гегемонии США из-за закона о правах человека в Гонконге

РБК00:12

Уроки демократии от США. Пекин возмущен вмешательством Вашингтона в дела Гонконга

ТАСС09:46
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 11:59, Ашберн
Шоу-бизнес

Валттери Боттас объявил о разводе

F1news.ru 05:51
Происшествия

Задержаны участники совершившей серию убийств банды «Шараповские»

Газета.Ru 03:38
Футбол

Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»

Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси попросил клуб отпустить его.
Sport24.ru 09:52
Общество

Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов

Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
РИА Новости вчера в 11:13
Наука

Китай запустит свой термоядерный реактор в 2020 году

На конференции по термоядерной энергии в Лешане Дуань Сюру, глава Юго-западного института физики, сказал, что устройство может быть запущено так скоро, поскольку с июня в процессе монтажных работ не возникало проблем.
BitCryptoNews вчера в 07:30
Общество

Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Газета.Ru 11:16
Общество

Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ

Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
REGNUM 03:43
Общество

«Роскосмос» объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА

Зарплата гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации, объяснил в четверг руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
РИА Новости 07:43
Происшествия

Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту

Мировой судья участка №263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Коммерсантъ 10:10
Футбол

ЦСКА и «Лудогорец» объявили стартовые составы на матч ЛЕ

Федор Чалов и Никола Влашич выйдут в стартовом составе московского ЦСКА на матч группового этапа Лиги Европы против болгарского "Лудогорца", сообщается на сайте УЕФА.
РИА Новости 11:48
Происшествия

В Екатеринбурге убили девятилетнего мальчика

РБК 07:49
Хоккей

Малкин набрал 5 очков в победном матче «Питтсбурга» против «Ванкувера»

Российский нападающий в 14 матчах набрал 19 (6+13) очков. «Питтсбург» победил в третьем матче кряду.
Sportbox.RU вчера в 21:47
Наука

Ученые рассказали, к чему снятся кошмары

Российская газета 10:19
Общество

Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»

Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
РИА Новости вчера в 16:09
Общество

Ангела Меркель упала на сцене в Берлине

Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Известия 11:29
Происшествия

В Норильске пьяные подростки забили до смерти мужчину в его квартире

В Норильске двое подростков в состоянии алкогольного опьянения избили до смерти местного жителя в его квартире, злоумышленники задержаны.
Газета.Ru 01:51
Шоу-бизнес

Гоген Солнцев назвал Екатерину Терешкович «опустившимся человеком»

Гоген Солнцев рассказал журналистам, почему врачи побрили наголо Екатерину Терешкович. Знаменитость назвал супругу «опустившимся человеком».
OAnews 02:16
Общество

Российского актера не пустили на Украину из-за посещения Крыма

Украинские пограничники не пустили российского актера на территорию станы из-за его поездок в Крым и запретили въезд на территорию Украины на три года.
Известия 05:27
Общество

Аксенов назвал заявления владельца парка «Тайган» провокацией

Глава Крыма Сергей Аксенов считает провокационными действия владельца парка "Тайган" Олега Зубкова, но пообещал не закрывать зоопарк и не дать умертвить животных.
РИА Новости 09:48
Общество

Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми

Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
РБК 11:30
Шоу-бизнес

Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой

Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
News.ru 10:50
Общество

Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России

Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.
ТК Звезда вчера в 22:44
Технологии

Разработан компьютер для апокалипсиса

Энтузиаст Джей Дошер (Jay Doscher) разработал компьютер для апокалипсиса, который работает на базе Raspberry Pi.
МедиаПоток 10:10
Политика

«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине

Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Lenta.ru 07:13
Шоу-бизнес

Ольга Орлова поделилась откровенным фото со своими подписчиками

Ольга Орлова, вдохновившись местной природой Сейшел, почувствовала себя Евой из Эдемского сада и порадовала подписчиков естественным снимком, на котором обнажённое тело было прикрыто листом экзотического дерева.
SM News 07:47
Общество

Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни

REGNUM 26 ноября в 10:35
Хоккей

«Металлург» проиграл ЦСКА, поражение стало пятым подряд

В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» на домашней площадке потерпел поражение от московского ЦСКА, встреча завершилась со счётом 1:3. Подопечные Ильи Воробьёва потерпели пятое поражение подряд, у «армейцев» — вторая победа в последних трёх встречах.
Чемпионат 11:04
Здоровье

Доктор Мясников рассказал о питании для людей пожилого возраста

Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Evo-rus.com вчера в 08:23
Политика

Зеленский и Меркель обсудили подготовку к «нормандскому» саммиту

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».
Rambler News Service 09:54
Армия и оружие

Появилось видео испытаний F-16 против С-400 в Турции

Взгляд.ру 26 ноября в 05:37
Как работают Яндекс.Новости?
Протесты в ГонконгеБольше новостей по теме
Главное