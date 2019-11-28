Политика
РИА НовостиМИД Китая прокомментировал закон США по Гонконгу
Американский закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге" отразится на важных сферах сотрудничества Китая и США, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.
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Шоу-бизнес
Валттери Боттас объявил о разводе
Футбол
Орлов: «Дриусси начал проситься, чтобы его отпустили»
Телекомментатор Геннадий Орлов рассказал, что нападающий «Зенита» Себастьян Дриусси попросил клуб отпустить его.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Наука
Китай запустит свой термоядерный реактор в 2020 году
На конференции по термоядерной энергии в Лешане Дуань Сюру, глава Юго-западного института физики, сказал, что устройство может быть запущено так скоро, поскольку с июня в процессе монтажных работ не возникало проблем.
Общество
Минтруд назвал невозможным сделать 31 декабря в этом году выходным
Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что централизованно сделать 31 декабря этого года нерабочим уже невозможно, передает ТАСС.
Общество
Мать девочки с пятном на всё лицо показала дочь после операции в РФ
Тёмное пятно осталось вокруг глаз и на щеках ребёнка. https: / / www.instagram.com / p / B5ZTCyphpVB / Как сообщало ИА REGNUM, Кэрол Феннер привезла дочь в Краснодар, чтобы девочке удалили с лица меланоцитарный невус.
Общество
«Роскосмос» объяснил, почему Рогозин может получать больше главы НАСА
Зарплата гендиректора "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина может быть выше, чем у его коллеги из НАСА Джеймса Брайденстайна, за счет доплат за доступ к секретной информации, объяснил в четверг руководитель службы внутреннего аудита госкорпорации Артем Мельников.
Происшествия
Суд назначил 320 часов обязательных работ активисту «Голоса» Удоту
Мировой судья участка №263 Химок назначил 320 часов обязательных члену совета движения в защиту прав избирателей «Голос» Роману Удоту.
Футбол
ЦСКА и «Лудогорец» объявили стартовые составы на матч ЛЕ
Федор Чалов и Никола Влашич выйдут в стартовом составе московского ЦСКА на матч группового этапа Лиги Европы против болгарского "Лудогорца", сообщается на сайте УЕФА.
Хоккей
Малкин набрал 5 очков в победном матче «Питтсбурга» против «Ванкувера»
Российский нападающий в 14 матчах набрал 19 (6+13) очков. «Питтсбург» победил в третьем матче кряду.
Наука
Ученые рассказали, к чему снятся кошмары
Общество
Вступает в силу разрешение Дании на строительство «Северного потока-2»
Разрешение Дании на строительство "Северного потока-2" в территориальных водах страны вступает в действие в четверг, оператор газопровода Nord Stream 2 AG может начинать прокладку датского участка, сообщили РИА Новости в Датском энергетическом агентстве (DEA).
Общество
Ангела Меркель упала на сцене в Берлине
Канцлер Германии Ангела Меркель споткнулась и упала во время конференции по многосторонней торговле и цифровой безопасности в Берлине.
Происшествия
В Норильске пьяные подростки забили до смерти мужчину в его квартире
В Норильске двое подростков в состоянии алкогольного опьянения избили до смерти местного жителя в его квартире, злоумышленники задержаны.
Шоу-бизнес
Гоген Солнцев назвал Екатерину Терешкович «опустившимся человеком»
Гоген Солнцев рассказал журналистам, почему врачи побрили наголо Екатерину Терешкович. Знаменитость назвал супругу «опустившимся человеком».
Общество
Российского актера не пустили на Украину из-за посещения Крыма
Украинские пограничники не пустили российского актера на территорию станы из-за его поездок в Крым и запретили въезд на территорию Украины на три года.
Общество
Аксенов назвал заявления владельца парка «Тайган» провокацией
Глава Крыма Сергей Аксенов считает провокационными действия владельца парка "Тайган" Олега Зубкова, но пообещал не закрывать зоопарк и не дать умертвить животных.
Общество
Российский бизнес заявил об ухудшении условий по сравнению с 1990-ми
Младшее поколение склонно более пессимистично воспринимать сегодняшние условия для бизнеса и, наоборот, несколько идеализировать прошлое: 55% ответили, что вести бизнес стало тяжелее по сравнению с 1990-ми, и лишь 38% заявили, что легче.
Шоу-бизнес
Шойгу помогает внучке-сироте скончавшейся актрисы Александры Назаровой
Внучка актрисы Александры Назаровой, которая скончалась в августе 2019 года, в ближайшее время будет зачислена в пансион при Министерстве обороны России.
Общество
Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России
Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.
Технологии
Разработан компьютер для апокалипсиса
Энтузиаст Джей Дошер (Jay Doscher) разработал компьютер для апокалипсиса, который работает на базе Raspberry Pi.
Политика
«Газпром» пообещал перекрыть газ Украине
Если транзитный контракт не будет пролонгирован, а российский газ продолжит поступать на Украину, тогда «Нафтогаз» будет закачивать его в свои подземные хранилища и хранить до того момента, когда у него появится собственник с документами.
Шоу-бизнес
Ольга Орлова поделилась откровенным фото со своими подписчиками
Ольга Орлова, вдохновившись местной природой Сейшел, почувствовала себя Евой из Эдемского сада и порадовала подписчиков естественным снимком, на котором обнажённое тело было прикрыто листом экзотического дерева.
Общество
Махачкала признана одним из худших городов России по качеству жизни
Хоккей
«Металлург» проиграл ЦСКА, поражение стало пятым подряд
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги магнитогорский «Металлург» на домашней площадке потерпел поражение от московского ЦСКА, встреча завершилась со счётом 1:3. Подопечные Ильи Воробьёва потерпели пятое поражение подряд, у «армейцев» — вторая победа в последних трёх встречах.
Здоровье
Доктор Мясников рассказал о питании для людей пожилого возраста
Известный российский врач Мясников объяснил нашему изданию, чем питаться в пожилом возрасте, чтобы жить дольше.
Политика
Зеленский и Меркель обсудили подготовку к «нормандскому» саммиту
Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонный разговор, в котором обсудили подготовку к предстоящему 9 декабря саммиту в «нормандском формате».
Армия и оружие