Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге. 20 ноября власти Китая решительно осудили принятие сенатом США законопроекта «О защите прав человека и демократии в Гонконге», предусматривающего введение санкций в отношении тех, кто нарушает права человека.

МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу

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