Политика
RT на русскомМИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу
Китайское внешнеполитическое ведомство назвало закон серьёзным вмешательством во внутренние дела Китая. Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.
Читать в источнике
Оценить181
с чего всё началось
Подробнее о событии
Показать все источники
В МИД Китая резко отреагировали на законопроект Соединенных штатов по Гонконгу
Новостной фронтвчера в 21:36
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 05:56, Ашберн
Происшествия
Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ
Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.
Здоровье
Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака
Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".
Спорт
Глава ОКР: Олимпийское собрание не обсуждало решение WADA
Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении России ещё не обсуждалось Международным олимпийским комитетом.
Происшествия
В Таиланде погиб российский турист
В Таиланде утонул 28-летний турист из Оренбурга, пишет The Phuket News.
Общество
В Госдуму внесен законопроект о выходном дне 31 декабря
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий сделать 31 декабря выходным днем.
Общество
Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей
Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».
Общество
Мама девочки с «маской Бэтмена» показала первые результаты лечения
Мама шестимесячной американки Луны Феннер с огромной родинкой на лице продемонстрировала первые результаты лечения, которое ребенок проходит в Краснодарском крае.
Футбол
Россия опустилась на 38-е место в рейтинге ФИФА
Сборная Дании, которая, как и Бельгия, сыграет в одной группе с Россией на Евро-2020 (еще один соперник определится позже), опустилась с 14-го на 16-е место.
Политика
«Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль
Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Политика
Силуанов предложил сократить число надзорных органов
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.
Происшествия
Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете
Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".
Общество
Суд взыскал с Церетели 29 млн руб. в пользу московских властей
Арбитражный суд Москвы взыскал со скульптора Зураба Церетели около 29 млн руб. неустойки в пользу столичного департамента городского имущества.
Политика
Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52%
По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.
Общество
Королева Елизавета II может отречься от престола ради сына Чарльза
Британская королева Елизавета II может покинуть престол и передать его своему сыну Чарльзу в ближайшие полтора года.
Общество
На дорогах Москвы появится «ледяной панцирь»
Армия и оружие
Северная Корея запустила «неопознанный снаряд»
Комитет начальников штабов Южной Кореи сообщил о пуске Северной Кореей «неопознанного снаряда». Об этом сообщает YonhapNews Agency.
Общество
Число изучающих русский язык в мире сократилось почти вдвое
Если в начале 1990-х русский язык изучало 74,6 млн человек, то к 2018 году их количество сократилось до 38,2 млн.
Футбол
«Зенит» победил «Лион» в матче Лиги чемпионов
Армия и оружие
России впервые удалось собрать Ту-160М
«Казанский авиационный завод» (КАЗ) собрал первый модернизированный стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160М, сообщает ТАСС.
Происшествия
Фанат «Зенита» получил срок за удар по ноге росгвардейца
Происшествия
Выгнанную с чаепития в Новосибирске школьницу избил одноклассник
Политика
Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе
По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.
Авто
Эксперты заявили об исчезновении с налогового учета четверти элитных авто
На налоговом учете в России резко сократилось число автомобилей стоимостью дороже 10 млн руб.
Происшествия
Известного адвоката нашли мертвым в Москве
В Москве найден мертвым известный адвокат Дмитрий Разумовский.
Происшествия
В Ленобласти завели дело о гибели школьника после укола
Незадолго до гибели школьнику вызывали скорую помощь, врач сделал ему укол, начал реанимировать ребенка, но ребенок скончался.
Общество
Представлены фотографии концептов новых плацкартных вагонов
Федеральная пассажирская компания — дочернее предприятие РЖД — представила варианты интерьера новых плацкартных вагонов.
Общество
Венгрия отказалась от участия в «Евровидении» из-за гей-пропаганды
Венгрия решила не принимать участие в «Евровидении» в 2020 году из-за тесной связи конкурса с ЛГБТ-сообществом, сообщил источник в государственной телерадиовещательной организации Венгрии (MTVA).
Общество
Россияне назвали медведя наиболее подходящим символом страны
Почти две трети россиян считают, что наиболее подходящим символом России является медведь.