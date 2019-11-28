с чего всё началось

Китайское внешнеполитическое ведомство назвало закон серьёзным вмешательством во внутренние дела Китая. Ранее президент США Дональд Трамп подписал закон о демократии и правах человека в Гонконге.

МИД Китая отреагировал на закон США по Гонконгу

Происшествия Министр здравоохранения Ростовской области задержана ФСБ Сотрудники ФСБ проводят следственные мероприятия в отношении министра здравоохранения Ростовской области Татьяны Быковской, она задержана в рамках уголовного дела.

Здоровье Умерла годовалая пациентка трансплантолога Михаила Каабака Как сообщили в Минздраве в среду, "трансплантолог оформляется в НМИЦ здоровья детей руководителем группы трансплантации в отделении урологии на тот же объем работы, что и ранее".

Спорт Глава ОКР: Олимпийское собрание не обсуждало решение WADA Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что решение Всемирного антидопингового агентства (WADA) о санкциях в отношении России ещё не обсуждалось Международным олимпийским комитетом.

Общество Мэр Кемерово объяснил покупку новогодней ели за 18 млн рублей Приобретенная городом елка была не самой дорогой, уточнил мэр, на сайте производителя предлагались деревья и за 29 млн рублей, и за 35 млн, пишет «Газета.ру».

Политика «Нафтогаз» пообещал не перекрывать газовый вентиль Украина не намерена перекрывать газовый вентиль, даже если с Россией не удастся подписать новый контракт о транзите газа, заявил в интервью Deutsche Welle исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Политика Силуанов предложил сократить число надзорных органов Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в ходе заседания правительства предложил обсудить сокращение количества надзорных органов.

Происшествия Сын Никаса Сафронова прокомментировал видео из туалета в самолете Пианист Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что намерен судиться с человеком, который снял инцидент, случившийся с ним в туалете самолета, а также планирует "в правовом поле" разобраться с авиакомпанией "Победа".

Политика Рейтинг Зеленского на Украине упал до 52% По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), на Украине упал рейтинг главы государства Владимира Зеленского, сейчас его поддерживает 52% населения.

Политика Украина опубликовала новые правила пересечения границы в Донбассе По новым правилам несовершеннолетние граждане Украины до 14 лет могут въезжать в Донбасс по общенациональному паспорту или свидетельству о рождении, а украинцы с 14 до 16 лет — по гражданскому или заграничному паспорту.