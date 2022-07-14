«Что означает "Международное сообщество"?» — написал дипломат, прикрепив к публикации картинку, где как мировое сообщество были обозначены лишь территории Северной Америки, Европы, Австралии, Японии и Южной Кореи.
"Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки", — говорится в сообщении военного ведомства.
Авторы использовали общедоступные данные о плотности населения, отчеты по запускам ракет, наклонении орбиты и космическом мусоре за 30 лет, чтобы рассчитать приблизительное число жертв из-за падения обломков такого рода.