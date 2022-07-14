Будьте в Плюсе

МИД Китая показал разницу в восприятии международного сообщества в мире и у западных СМИ

Представитель китайского МИД Чжао Лицзянь показал в Twitter различие в понимании фразы "международное сообщество" у всего мира и у западных СМИ.
РИА Новости
Западные средства массовой информации под фразой «международное сообщество» подразумевают только страны «коллективного Запада».
URA.Ru
«Что означает "Международное сообщество"?» — написал дипломат, прикрепив к публикации картинку, где как мировое сообщество были обозначены лишь территории Северной Америки, Европы, Австралии, Японии и Южной Кореи.
Lenta.ru
Чжао Лицзянь ранее заявил об угрозе миру и развитию на планете из-за Вашингтона.
Народные новости

Подробнее о событии

МИД КНР показал разницу в отношении к международному сообществу у мира и у западных СМИ
Lenta.ru03:09
Чжао Лицзянь одной фотографией показал лицемерие Запада
Общественная служба новостей02:19
МИД Китая наглядно показал, каким Запад видит мировое сообщество
REGNUM02:50
МИД Китая одним фото показал лицемерие Запада
URA.Ru02:50
МИД Китая с помощью картинки показал лицемерие Запада
Московский Комсомолец02:45
Представитель МИД Китая Лицзянь показал на фото, как проявляется лицемерие Запада
ФАН02:59
МИД Китая показал разницу в восприятии международного сообщества в мире и у западных СМИ
РИА Новости02:08

Интересное

Народная милиция ЛНР подтвердила факт захвата американской гаубицы М777

Подразделения ЛНР захватили в Донбассе первую американскую гаубицу М777, прозванную среди военных «три топора».
Lenta.ru03:22

Минобороны заявило о восстановлении муниципальной власти в освобожденных городах Украины

"Благодаря гуманитарной и административной поддержке во всех городах и населенных пунктах, подконтрольных российским силам, сегодня восстановлена централизованная муниципальная власть, налажены продовольственные поставки", — говорится в сообщении военного ведомства.
РИА Новости03:03

МИД КНР показал разницу в отношении к международному сообществу у мира и у западных СМИ

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь описал мемом разницу в отношении к международному сообществу у мира и у западных СМИ.
Lenta.ru03:09

Президент Эстонии принял отставку премьер-министра Каллас

Эстонский премьер-министр Кая Каллас объявила о своей отставке.
RT на русском03:24

Командир украинского нацбата «Медведи SS» Кравцов заявил, что его сослуживец убил пленного

Командир украинского батальона «Медведи SS» Александр Кравцов, попавший в плен в ходе российской спецоперации, рассказал, как один из его сослуживцев зарезал пленного.
Lenta.ru20:29

Минкоммерции Китая подтвердило обсуждение с США вопроса предельной цены на нефть из РФ

Минкоммерции Китая подтвердило, что вице-премьер госсовета КНР обсуждал с главой Минфина США вопрос предельной цены на российскую нефть.
Газета.Ru03:44

Ученые оценили риск человеческих жертв из-за падения обломков ракеты

Авторы использовали общедоступные данные о плотности населения, отчеты по запускам ракет, наклонении орбиты и космическом мусоре за 30 лет, чтобы рассчитать приблизительное число жертв из-за падения обломков такого рода.
Naked Science12 июля в 02:56

Минпромторг возобновит программы льготного автокредитования и лизинга с 14 июля

Минпромторг с 14 июля возобновляет программы льготного автокредитования и лизинга. Об этом в четверг сообщает пресс-служба министерства.
Известия02:19

В офисе Зеленского заявили о необходимых для контрнаступления системах ПВО и бронетехнике

Для перехода украинских войск к контрнаступлению требуются бронированные машины, рассказал советник главы офиса президента Владимира Зеленского Алексей Арестович, пишет РИА Новости.
Lenta.ru21:13

Обозреватель The Hill Лингельбах заявил, что после спецоперации у Путина есть три пути

Профессор предпринимательства в Балтиморском университете (США) Дэвид Лингельбах написал для газеты The Hill материал, где обозначил три пути для российского президента Владимира Путина.
Газета.Ru22:54