Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Китая прокомментировал закон США по Гонконгу

Американский закон "О защите прав человека и демократии в Гонконге" отразится на важных сферах сотрудничества Китая и США, заявил на брифинге официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан.
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Подписание президентом США закона о демократии и правах человека в Гонконге — это серьезное вмешательство в дела автономии и во внутренние дела Китая, а также грубое нарушение международного права и неприкрытая гегемония, против которой выступает Пекин, говорится в сообщении
 МИД страны.
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