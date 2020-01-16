Политика

iReactoriReactorМИД Китая отреагировал на отставку Правительства России

Уход в отставку господина Медведева и российского правительства в полном составе является внутренним делом страны, считают в КНР. Китай, как дружественный партнер, уважает это.
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В Китае заявили, что высоко ценят вклад Медведева в развитие российско-китайских отношений

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Китай оценил работу Медведева на посту премьер-министра

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В Китае рассказали о вкладе Медведева в развитие двусторонних отношений

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В МИД Китая отреагировали на отставку российского правительства

Московский Комсомолец04:50

МИД КНР прокомментировал отставку правительства РФ

Аргументы и Факты04:19
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Автоматически обработано 7045 источников, обновлено в 09:59, Ашберн
Кино

Мединский усомнился в возможности показа всех частей фильма «Дау»

Москва 24 вчера в 21:53
Политика

Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ.
Слово и Дело 08:21
Происшествия

SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово

Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Коммерсантъ 08:19
Экономика

Рубль вырос после назначения Мишустина премьером

Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января.
Известия 09:07
Политика

Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского

Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
News.ru 03:47
Футбол

Бабаев: общее собрание клубов РПЛ поддержало расширение лиги

Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу, заявил журналистам генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
РИА Новости 09:19
Биатлон

Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге

Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в спринтерской гонке на 10 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
RT на русском 09:50
Происшествия

СК завершил расследование и назвал мотив убийства следователя Шишкиной

РБК 08:01
Политика

На Украине приняли закон об ограничении обучения на русском языке

Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать в базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.
Газета.Ru 09:05
Фигурное катание

Туктамышева прокомментирует чемпионат Европы на Первом канале

В женском одиночном катании Россию на турнире представят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова, занявшие первые три места на чемпионате России.
Спорт БИЗНЕС Online 07:51
Общество

Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.

Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
ИА Клерк.Ру 08:15
Общество

Водонаева резко высказалась о маткапитале

Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
РИА Новости 05:39
Политика

Тимошенко потребовала немедленной отставки Зеленского

ТВ Центр 06:15
Политика

Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу

Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
ТАСС 09:02
Политика

Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию

Ранее Эрдоган объявил, что турецкие военные начинают выдвигаться в Ливию для поддержки ПНС страны.
RT на русском 08:46
Политика

В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России

Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
РИА Новости 02:18
Общество

Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании

Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
РИА Новости вчера в 14:30
Армия и оружие

Главное преимущество российского стрелкового оружия назвали в США

Отечественные пистолеты ТТ, Макарова и Ярыгина имеют ряд преимуществ перед иностранным стрелковым оружием.
Российская газета 07:01
Происшествия

Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна

Lenta.ru вчера в 13:54
Политика

Владимир Путин предложил изменить Конституцию

Владимир Путин предложил вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые важны для дальнейшего развития России и которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в правовом пространстве.
VSE42.RU вчера в 05:36
Политика

Медведев и Мишустин встретятся в Белом доме 17 января

Премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев встретятся в Белом доме в пятницу, 17 января.
Вечерняя Москва 09:47
Происшествия

Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки

Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
RT на русском 07:26
Происшествия

На борту авиарейса Санкт-Петербург-Мурманск возникла ЧС

Рейс компании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Мурманск, сообщил об аварийной ситуации на борту.
Северпост 02:28
Хоккей

Овечкин поделился мнением о новом контракте с «Вашингтоном»

Газета.Ru вчера в 23:32
Армия и оружие

Четыре человека погибли при ракетном обстреле Алеппо

В результате обстрела погибли четыре человека, около 16 пострадали.
РЕН ТВ 09:16
Общество

Православные активисты потребовали лишить Ивана Урганта гражданства

РИА Новости 09:09
Музыка

«Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса

Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням российского певца Григория Лепса.
Известия 07:08
Общество

Красноярская школьница забеременела от 10-летнего мальчика

Известия 05:49
Футбол

«Ахмат» возьмёт в аренду форварда «Удинезе»

Sport.ru 06:30
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BioWare опубликовала загадочный тизер, связанный с Mass Effect

На официальном аккаунте студии BioWare в Twitter появился загадочный тизер, посвящённый серии Mass Effect.
3DNews вчера в 12:07
Как работают Яндекс.Новости?
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