Политика
iReactorМИД Китая отреагировал на отставку Правительства России
Уход в отставку господина Медведева и российского правительства в полном составе является внутренним делом страны, считают в КНР. Китай, как дружественный партнер, уважает это.
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Кино
Мединский усомнился в возможности показа всех частей фильма «Дау»
Политика
Путин подписал указ о назначении Мишустина премьер-министром
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Михаила Мишустина премьер-министром РФ.
Происшествия
SSJ 100 сел на недостроенную полосу Домодедово
Летевший из Сабетты в Москву самолет Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «ИрАэро» экстренно сел на недостроенную взлетно-посадочную полосу вблизи аэродрома Домодедово, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Экономика
Рубль вырос после назначения Мишустина премьером
Курс рубля ускорил рост после новости о назначении главы ФНС Михаила Мишустина на должность председателя правительства России в четверг, 16 января.
Политика
Депутаты пожаловались Мишустину на Топилина и Мединского
Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: Министерство труда — [Максим] Топилин, Министерство здравоохранения — [Вероника] Скворцова, Министерство культуры — [Владимир] Мединский, Министерство просвещения — [Ольга] Васильева, — цитирует Кашеварову «Интерфакс».
Футбол
Бабаев: общее собрание клубов РПЛ поддержало расширение лиги
Общее собрание клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) поддержало предложение расширить состав участников чемпионата России по футболу, заявил журналистам генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев.
Биатлон
Фуркад выиграл спринт на этапе КМ по биатлону в Рупольдинге
Французский биатлонист Мартен Фуркад одержал победу в спринтерской гонке на 10 км на пятом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
Политика
На Украине приняли закон об ограничении обучения на русском языке
Согласно документу, лица, принадлежащие к национальным меньшинствам страны, языки которых не являются официальными языками Евросоюза, должны получать в базовое и профильное среднее образование на украинском языке в объеме не менее 80% годового объема учебного времени.
Фигурное катание
Туктамышева прокомментирует чемпионат Европы на Первом канале
В женском одиночном катании Россию на турнире представят Анна Щербакова, Алёна Косторная и Александра Трусова, занявшие первые три места на чемпионате России.
Общество
Жена Мишустина заработала 800 млн рублей.
Мишустин как госслужащий обязан отчитываться о доходах.
Общество
Водонаева резко высказалась о маткапитале
Телеведущая и модель Алена Водонаева на своей странице в Instagram жестко прокомментировала меры, направленные на решение демографических проблем в стране.
Политика
Медведев поблагодарил правительство за проделанную работу
Бывший премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, назначенный заместителем председателя Совета безопасности России, поблагодарил правительство за проделанную работу и пожелал успеха новому кабмину, который будет сформирован в ближайшее время.
Политика
Эрдоган заявил об отправке турецких военных в Ливию
Ранее Эрдоган объявил, что турецкие военные начинают выдвигаться в Ливию для поддержки ПНС страны.
Политика
В Госдепе США прокомментировали отставку правительства России
Официальный представитель госдепартамента США Морган Ортагус, комментируя в эфире телеканала RTVI отставку российского правительств, упомянула тему улучшения отношений между двумя странами.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отъезда из Великобритании
Супруга принца Гарри Меган Маркл впервые появилась на публике после отказа четы от королевских привилегий.
Армия и оружие
Главное преимущество российского стрелкового оружия назвали в США
Отечественные пистолеты ТТ, Макарова и Ярыгина имеют ряд преимуществ перед иностранным стрелковым оружием.
Происшествия
Михалков отреагировал на информацию о падении модели Пунтус из окна
Политика
Владимир Путин предложил изменить Конституцию
Владимир Путин предложил вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, которые важны для дальнейшего развития России и которые прямо гарантируют приоритет Конституции России в правовом пространстве.
Политика
Медведев и Мишустин встретятся в Белом доме 17 января
Премьер-министр Михаил Мишустин и заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев встретятся в Белом доме в пятницу, 17 января.
Происшествия
Глава МВД Коми задержан по подозрению в получении взятки
Министр внутренних дел Коми Виктор Половников задержан по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Следственного комитета.
Происшествия
На борту авиарейса Санкт-Петербург-Мурманск возникла ЧС
Рейс компании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Мурманск, сообщил об аварийной ситуации на борту.
Хоккей
Овечкин поделился мнением о новом контракте с «Вашингтоном»
Армия и оружие
Четыре человека погибли при ракетном обстреле Алеппо
В результате обстрела погибли четыре человека, около 16 пострадали.
Музыка
«Ведомости» назвали Мишустина автором музыки к песням Лепса
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России, кандидат на пост премьер-министра Михаил Мишустин является автором музыки к нескольким песням российского певца Григория Лепса.
Футбол
«Ахмат» возьмёт в аренду форварда «Удинезе»
Игры
BioWare опубликовала загадочный тизер, связанный с Mass Effect
На официальном аккаунте студии BioWare в Twitter появился загадочный тизер, посвящённый серии Mass Effect.