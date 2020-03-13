Коронавирус

News.ruNews.ruМИД Китая прояснил версию о завозе коронавируса военными США

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в город Ухань, откуда началось распространение инфекции, могли завезти военные США, писал NEWS.ru.
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с чего всё началось
Ранее другой официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на своей странице в Twitter
 опубликовал сообщение, в котором предположил, что "коронавирус попал в Ухань по вине американских военных".
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