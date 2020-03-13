с чего всё началось

Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в город Ухань, откуда началось распространение инфекции, могли завезти военные США, писал NEWS.ru.

Автоспорт «Формула-1» отменила Гран-при в Бахрейне и во Вьетнаме "В связи с продолжающимся глобальным распространением вируса COVID-19 и после обсуждений с FIA и организаторами гонок было принято решение отложить Гран-при Бахрейна и Гран-при Вьетнама, которые должны были состояться 20-22 марта и 3-5 апреля соответственно" - сообщается в официальном заявлении в Twitter.

Политика Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Минску нефть.

Экономика Назван главный победитель от обрушения нефти Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.

Общество ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.

Футбол АПЛ приостановлена из-за коронавируса Английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) приостановили проведение матчей из-за распространения коронавируса.

Политика Зеленский подписал закон об образовании Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.

Общество Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС Россия ограничивает с 16 марта авиасообщение со странами ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.

Политика Песков не считает «разовое» обнуление только для Путина жульничеством Песков аргументировал отсутствие «жульничества» тем, что максимальное количество президентских сроков в Конституции останется таким же, но «исходя из нынешней ситуации было предложено разовое изъятие в отношении действующего президента».

Энергетика Ирак и Кувейт снизили цену на нефть Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.

Экономика Бизнес попросит Белоусова отказаться от идеи нового налога на добычу На встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, которая состоится 13 марта, члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудят риски для инвестиционной активности от повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).