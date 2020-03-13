Коронавирус
News.ruМИД Китая прояснил версию о завозе коронавируса военными США
Ранее официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что коронавирус в город Ухань, откуда началось распространение инфекции, могли завезти военные США, писал NEWS.ru.
Читать в источнике
Оценить31
Подробнее о событии
Показать все источники
Пекин дал официальную оценку версии американского происхождения коронавируса
Московский Комсомолец05:42
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 13:16, Ашберн
Комментарии
Автоспорт
«Формула-1» отменила Гран-при в Бахрейне и во Вьетнаме
"В связи с продолжающимся глобальным распространением вируса COVID-19 и после обсуждений с FIA и организаторами гонок было принято решение отложить Гран-при Бахрейна и Гран-при Вьетнама, которые должны были состояться 20-22 марта и 3-5 апреля соответственно" - сообщается в официальном заявлении в Twitter.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Кино
Съемочная группа «Сватов-7» нашла замену Людмиле Артемьевой
По данным 5 канала, съемочная группа уже нашла замену Артемьевой.
Гаджеты
Состоялась официальная презентация Redmi Note 9 Pro Max
Футбол
На совещании РПЛ рассмотрят вопрос приостановки турнира
Президент екатеринбургского "Урала" Григорий Иванов высказался о возможном приостановлении чемпионата России из-за коронавируса.
Общество
На Украине зарегистрирована первая смерть от коронавируса
На Украине от коронавируса умерла 71-летняя жительница Житомирской области. Об этом сообщается на сайте Минздрава Украины.
Политика
Помпео заявил, что США готовы поставлять Белоруссии нефть
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем подтвердил, что Вашингтон готов поставлять Минску нефть.
Экономика
Назван главный победитель от обрушения нефти
Главным победителем от резкого падения цен на нефть станет Индия, которая импортирует более 80 процентов энергоресурсов.
Шоу-бизнес
Полина Гагарина прокатилась в московском метро до работы
Недавно в своем Instagram, Полина Гагарина рассказала о том, что прокатилась в московском метро – до работы.
Общество
ВОЗ назвала Европу центром пандемии коронавируса
Европа стала центром пандемии коронавируса, число случаев заболевания превысило пиковые данные в Китае, сообщил в пятницу, 13 марта, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Политика
Украина временно закрывает границу для иностранцев
Украина через 48 часов закроет границу для иностранных граждан на две недели.
Футбол
АПЛ приостановлена из-за коронавируса
Английская премьер-лига (АПЛ) и Английская футбольная лига (EFL) приостановили проведение матчей из-за распространения коронавируса.
Шоу-бизнес
Жена съехала от разбитого инсультом актера Алексея Янина
Ольга Янина поделилась новыми фотографиями с ним. Разбитый инсультом 36-летний актер пять лет борется за возвращение к нормальной жизни.
Общество
В Еврокомиссии считают, что остановить коронавирус уже невозможно
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что остановить распространение коронавируса в Европе уже невозможно.
Общество
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинг против нового срока Путина
Мэрия Москвы отказалась согласовать митинги движения "Гражданское общество" Михаила Светова против поправки в Конституцию об обнулении президентских сроков Владимира Путина.
Политика
Путин высказался о высоких зарплатах топ-менеджеров госкомпаний
Президент России Владимир Путин прокомментировал «непомерно большие зарплаты» топ-менеджеров государственных компаний.
Политика
Зеленский подписал закон об образовании
Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «Об общем среднем образовании», который предусматривает постепенное сокращение преподавания на языках национальных меньшинств, в том числе на русском.
Происшествия
СКР сообщил о новых фигурантах в деле о взятках на дорогах Кубани
Еще четверо полицейских задержаны на Кубани по делу о крупном преступном сообществе. Теперь под стражей находятся уже 15 человек.
Общество
Россия ограничивает авиасообщение со странами ЕС
Россия ограничивает с 16 марта авиасообщение со странами ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативный штаб.
Политика
Песков не считает «разовое» обнуление только для Путина жульничеством
Песков аргументировал отсутствие «жульничества» тем, что максимальное количество президентских сроков в Конституции останется таким же, но «исходя из нынешней ситуации было предложено разовое изъятие в отношении действующего президента».
Экономика
Какие товары подорожают в России из-за падения курса рубля
Mossovetinfo.ru – Зарубежные товары на фоне падения курса рубля подорожают на 10-35%, сообщают «Известия» со ссылкой на мнение опрошенных экспертов.
Кино
«Кинопоиск HD» покажет семь оригинальных сериалов
Космос
Наноспутник «Лебедь» отправят в космос на солнечном парусе
Энергетика
Ирак и Кувейт снизили цену на нефть
Вслед за Ираком другой важный член Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) - Кувейт - снизил цены на нефть для покупателей из Азии на $6 за баррель.
Экономика
Бизнес попросит Белоусова отказаться от идеи нового налога на добычу
На встрече с первым вице-премьером Андреем Белоусовым, которая состоится 13 марта, члены бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) обсудят риски для инвестиционной активности от повышения налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).
Общество
В России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом
За сутки в России выявили 11 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Происшествия
Двух полицейских уволили за селфи на фоне трупов в морге
Майор полиции Вячеслав Горнеев и старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева сделали фотографию в одном из столичных моргов.
Политика
Евросоюз продлил санкции против России
Санкции продлены в отношении физических лиц и организаций, которые в ЕС считаются причастными к "подрыву территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".