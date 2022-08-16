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МИД Китая указал, что 85% населения мира не ввели санкции против России

Официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь опубликовал в своем личном аккаунте в Twitter картинку с круговой диаграммой, на которой показано, что 85% населения мира «не ввели санкции в отношении России».
РБК
После начала специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины западные страны усилили санкционное давление на Россию.
Комсомольская правда
«Только большинство представляет международное сообщество», — заявил Лицзянь.
RT на русском
Еще в апреле президент РФ Владимир Путин констатировал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам.
Известия

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МИД КНР отметил, что 85% мирового населения не ввели санкции против России
ТАССвчера в 16:07
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь: 85% населения мира не ввели антироссийские санкции
РИА Новостивчера в 15:23
МИД КНР: 85 процентов людей мира не участвуют в антироссийских санкциях
Московский Комсомолецвчера в 13:49
Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь: 85% населения мира не ввели санкции против России
Lenta.ruвчера в 14:32
МИД Китая: 85% населения мира не ввели санкций против России
RT на русскомвчера в 13:49
В МИД Китая обратили внимание, что 85% населения мира не ввели санкции против РФ
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МИД Китая: 85% населения мира не ввели санкции против России
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