Официальный представитель китайского МИДа Чжао Лицзянь опубликовал в своем личном аккаунте в Twitter картинку с круговой диаграммой, на которой показано, что 85% населения мира «не ввели санкции в отношении России».
Еще в апреле президент РФ Владимир Путин констатировал, что отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества с Россией, а также от части российских энергоресурсов уже ударил по западным странам.
Ведомство ждет спада ВВП в этом году на 4,2%, следует из фрагмента прогноза социально-экономического развития на 2022 и 2023–2025 гг. (данные есть у «Ведомостей», их подлинность подтвердил федеральный чиновник).