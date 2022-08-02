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МИД Китая вызвал посла США и выразил протест из-за визита Пелоси на Тайвань

МИД Китая вызвал посла США в Китае Николаса Бернса и выразил решительный протест из-за визита спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
РБК
"США должны принять практические меры, чтобы устранить негативные последствия визита Пелоси на Тайвань, а не добавлять к существующим ошибочным действиям все новые и новые", - сказал дипломат.
РИА Новости
В свою очередь МИД России заявил, что рассматривает визит Пелоси на Тайвань как «явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР».
МИР 24
Китай считает остров своей территорией и выступает против любых контактов Тайбэя со странами, которые установили дипломатические отношения с Тайванем.
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