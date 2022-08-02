По словам чиновника, перед нанесением ударов с использованием американских РСЗО HIMARS Киев согласовывает возможные цели с Вашингтоном, причем при использовании этих систем украинцы руководствуются "информацией, полученной в режиме реального времени".
Обстановка в области стратегической стабильности стремительно ухудшается, а вредоносная активность НАТО вызвала кризис в центре Европы, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий.
Председатель Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Георгий Волков заявил, что один из пленных солдат батальона «Азов» (признан Верховным судом России террористической организацией) рассказал о случаях людоедства в полку.