Администрация США открыто поддерживает преступников в Гонконге и вмешивается во внутренние дела КНР. Так официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан в четверг на брифинге прокомментировал подписание президентом США Дональдом Трампом так называемого закона о демократии и правах человека в Гонконге.

В МИД Китая обвинили США в «поддержке преступников» в Гонконге

Шоу-бизнес Ольга Орлова поделилась откровенным фото со своими подписчиками Ольга Орлова, вдохновившись местной природой Сейшел, почувствовала себя Евой из Эдемского сада и порадовала подписчиков естественным снимком, на котором обнажённое тело было прикрыто листом экзотического дерева.

Общество Назван гонорар Софии Ротару за выступления в России Эстрадная певица София Ротару за одно выступление на новогоднем корпоративе в Москве может заработать около 3,8 миллиона рублей.

Спорт МИД России выступил против политизации спорта Как сообщила официальный представитель ведомства Мария Захарова, уже давно под любыми предлогами Россию пытаются выдавить из настоящего мирового спорта, передает "ТВ Центр".

Политика Макрон не поддержал предложение Путина по РСМД Париж не принял предложение России о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД) в Европе.

Политика В Крыму оценили названную Киевом сумму ущерба кораблям ВМСУ Озвученная Украиной предварительная сумма ущерба кораблям, задержанным за нарушение границы вблизи Керченского пролива, минимум в 2,3 миллиона долларов не может являться адекватной.