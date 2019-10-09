В самопровозглашенной ЛНР обвинили украинских силовиков в том, что запланированное разведение сил в районе Золотого в Донбассе не состоялось. В то же время ранее Киев заявлял о вероятном переносе даты отвода военных.

В ЛНР заявили о срыве разведения сил в Донбассе

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