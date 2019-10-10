с чего всё началось

Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков. В сообщении, опубликованном на сайте ведомства 11 октября, мероприятие назвали «недружественным шагом».

МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги

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