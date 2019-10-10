Политика

ИзвестияИзвестияМИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги

Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков. В сообщении, опубликованном на сайте ведомства 11 октября, мероприятие назвали «недружественным шагом».
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с чего всё началось
"Приветствуя разгром фашизма, мы напоминаем миру, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло неполными 50 годами позже, ибо вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации", - говорится
 в сообщении на сайте ведомства.
РИА Новостивчера в 16:35

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МИД Латвии осудил салют в Москве по случаю 75-летия освобождения Риги

Вечерняя Москва03:07

МИД Латвии выступил против салюта в честь освобождения Риги в Москве

Газета.Ruвчера в 18:37

Салют в честь 75-летия освобождения Риги состоится в Москве 13 октября

Моссовет10 октября в 08:46

МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги от фашистов

ТАССвчера в 13:47

Салют в честь 75-ой годовщины освобождения Риги состоится 13 октября

Москва 2410 октября в 10:53

На Поклонной горе прогремит салют в честь 75-летия освобождения Риги

Росбалт10 октября в 09:36

МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

РИА Новостивчера в 16:35
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:31, Ашберн

Неблагодарной Латвии напомнили об освобождении Риги. Видео

Вести.UZвчера в 03:21
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 05:31, Ашберн
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