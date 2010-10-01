Политика

REGNUMREGNUMМИД Латвии выделил 34166 евро на «реабилитацию» украинских моряков

МИД Латвии принял решение о выделении 34 166 евро для «реабилитации» в республике «незаконно арестованных Россией украинских моряков в Керченском проливе, а также других политзаключённых», пишет портал NRA.
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Игры

Новую игру из серии Half-Life могут анонсировать до конца года

Vevby.ru 03:22
Экономика

Названа сумма всех контрактов на 175 самолетов МС-21

Известия 03:29
Происшествия

Обыски в СО РАН связали с незаконной приватизацией коттеджа

Уголовное дело, в рамках которого сегодня, 18 ноября, проходят обыски в Сибирском отделении РАН, может быть связано с незаконной приватизацией коттеджа на ул. Мальцевой, сообщает «Академ-Онлайн».
REGNUM вчера в 23:21
Общество

Гидрометцентр: Аномальный холод распространится на новые территории

На юге Западной Сибири (в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях) в начале недели ожидается кратковременное повышение температуры.
Российская газета вчера в 21:00
Общество

Глава Якутии подтвердил строительство первого моста через реку Лену

Ведомости 06:09
Политика

Порошенко хотят лишить неприкосновенности

Украинская Генпрокуратура решила попросить Раду одобрить снятие неприкосновенности с бывшего лидера страны Петра Порошенко.
Газета.Ru 06:27
Экономика

СМИ Франции: Россия делает успехи в отказе от доллара

ЦБ РФ вкладывал в слабые валюты, такие как евро и юань, тем самым упустив ралли доллара, который укрепился на 6,5%. Если бы была сохранена прежняя структура своих резервов, то ЦБ получил бы рост, равный примерно 3,8%. Такова экономическая цена решения геополитических проблем, считают эксперты.
Газета.Ru вчера в 04:04
Общество

Умер известный писатель Игорь Сахновский

В Екатеринбурге ушел из жизни известный российский писатель Игорь Сахновский.
Труд 06:32
Политика

Кремль прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с Россией

По мнению пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, белорусский лидер Александр Лукашенко в своих вчерашних эмоциональных заявлениях о «бешеной напряжёнке» в отношениях Москвы и Минска гипотетически рассуждал о целесообразности Союзного государства, как если бы «оно не отвечало интересам» республики.
REGNUM 06:38
Общество

В законопроекте о домашнем насилии появилось понятие «преследование»

Депутаты Госдумы подготовили поправки в законопроект о домашнем насилии, одна из которых уточняет понятие "преследование", сообщает РБК.
РИА Новости 01:23
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о Словацком восстании

РИА Новости вчера в 16:24
Политика

Украина подтвердила получение от России задержанных кораблей

25 ноября три корабля военно-морских сил Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу.
Газета.Ru 06:37
Шоу-бизнес

Марии Кожевниковой приписывают четвертую беременность

Марии Кожевниковой приписывают четвертую беременность Поклонники считают, что Мария Кожевникова ждет ребенка.
Экспресс газета 00:33
Здоровье

Ученые предупредили о глобальной эпидемии суперинфекции

Ученые предупредили общественность о том, что в мире уже развернулась глобальная эпидемия суперинфекции.
Актуальные Новости 16 ноября в 20:09
Музыка

Пригожин: Ротару возвращается в Россию не ради заработка

Продюсер Иосиф Пригожин в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал, что артистка любит российскую публику и приезжает не из-за денег.
Говорит Москва 05:05
Космос

Curiosity обнаружил необъяснимое повышение уровня кислорода на Марсе

Марсоходом Curiosity было обнаружено необъяснимое увеличение и снижение уровня кислорода рядом с кратером Гейла.
Discover24 15 ноября в 02:57
Общество

В Венеции ожидают новый пик наводнения

Новый пик "высокой воды" ожидается в воскресенье в Венеции в районе полудня - ее уровень может достичь 160 сантиметров к 13.00 местного времени (15.00 мск), согласно сообщению центра мониторинга приливов.
РИА Новости вчера в 04:25
Общество

Посольство Британии стало чаще давать визы россиянам

Посольство Великобритании в России зафиксировало увеличение числа случаев выдачи виз гражданам РФ по сравнению с показателями прошлого года.
Известия 06:55
Политика

На Украине опровергли возможность отказа от Минских соглашений

По словам дипломата, президенты стран нормандского формата могут признать, что в течение пяти лет «Минские соглашения не продемонстрировали своей живучести и не принесли мир в Украину».
Известия 04:12
Армия и оружие

Израиль впервые применил F-35I Adir против российских С-400 в Сирии

Avia.pro 16 ноября в 19:07
Общество

С 1 января пенсии проиндексируют не всем пенсионерам

Индексация социальных пенсий произойдет 1 апреля на 7%. Повышение военных пенсий запланировано на 4% с 1 октября 2020 года.
Солидарность 03:29
Энергетика

Нефть: поводы для оптимизма отсутствуют

Добавляет беспокойства и возросшая активность американских нефтяников: добыча нефти увеличилась на 200 тыс баррелей до рекордно высокой отметки в 12,8 млн баррелей.
REGNUM 15 ноября в 08:03
Общество

В ООН назвали основные причины смертности на российских дорогах

Причинами высокой смертности на дорогах в России являются недостатки в образовании водителей и пешеходов, вождение в нетрезвом виде, использование телефонов за рулем, а также изъяны в правовом преследовании нарушителей.
РБК 16 ноября в 21:14
Шоу-бизнес

В Сеть попало фото Натальи Ветлицкой в новом имидже

Стилист певицы — Вадим Галаганов в минувшие выходные поделился небольшим инсайдом. Он показал фото с новой фотосессии Натальи.
7Дней.ру 04:00
Армия и оружие

СМИ обвинили британскую армию в сокрытии военных преступлений

Российская газета вчера в 17:24
Здоровье

Уволен проводивший уникальные операции детям врач-трансплантолог

Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей (НЦЗД) уволил единственного в России врача-трансплантолога Михаила Каабака, который проводил пересадку почек грудным детям весом менее 10 кг, а также его коллегу Надежду Бабенко, сообщает Business FM.
Газета.Ru 06:47
Гаджеты

Xiaomi Redmi 5A обновится до MIUI 11

Xiaomi и Redmi решили обновить до оболочки MIUI 11 большую часть своих смартфонов, включая самые старые и дешевые модели.
Anonsens 16 ноября в 01:13
Общество

«Яндекс» поменяет структуру управления компанией

Планируется, что в структуре управления "Яндекса" появится некоммерческий Фонд общественных интересов, который сможет выдвинуть двух из 12 членов совета директоров компании и заниматься рядом вопросов.
Газета.Ru 02:35
Политика

Александр Лукашенко не хочет освобождать кресло президента

Напомним, Александр Лукашенко является президентом Беларуси с 1994 года.
Русская Планета вчера в 07:21
Транспорт

Проезд в общественном транспорте Екатеринбурга может стать дешевле

В Екатеринбурге председатель гордумы Игорь Володин обратил внимание на стоимость проезда в общественном транспорте пассажиров с «Е-картой».
УралПолит.Ru 05:37
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