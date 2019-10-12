Политика
Российская газетаЗахарова раскритиковала заявление Латвии о салюте в Москве
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала позицию латвийского МИД, назвавшего праздничный салют в Москве 13 октября по случаю освобождения Риги от фашистских захватчиков неприемлемым.
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 07:02, Ашберн
Кино
Скончался голливудский актер Роберт Форстер
Актер сыграл в фильмах у Квентина Тарантино и Дэвида Линча. Голливудский актер Роберт Форстер скончался в возрасте 78 лет.
NewInform 03:32
Происшествия
Уголовное дело возбудили после смерти ребенка на отдыхе в «Артеке»
Уголовное дело возбудили в Крыму после смерти в больнице мальчика, приехавшего из Санкт-Петербурга на отдых в Международный детский центр "Артек", сообщила ТАСС в субботу старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
ТАСС 06:28
Происшествия
Два россиянина находились на борту разбившегося Ан-72 в Конго
На борту грузового военного самолета Ан-72, разбившегося накануне на востоке Демократической Республики Конго (ДРК), находились два гражданина России.
Известия 05:11
Армия и оружие
Пентагон заявил об обстреле Турцией американских войск в Сирии
Министерство обороны США заявило, что американские войска в Сирии «подверглись артиллерийскому обстрелу с турецких позиций», сообщает телеканал CNN.
Ридус 01:20
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Вести.Ru вчера в 21:25
Общество
В Японии объявили высшую степень угрозы из-за тайфуна «Хагибис»
В Японии объявлен высший уровень угрозы из-за приближающегося тайфуна «Хагибис».
Известия 02:52
Спорт
Кипчоге первым в истории пробежал марафон быстрее, чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге первым в истории легкой атлетики выбежал из двух часов на марафонской дистанции, которая составляет 42 километра 195 метров.
РИА Новости 04:27
Армия и оружие
Путин: Россия создаст способные преодолеть любую систему ПРО комплексы
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалам RT Arabic, Al Arabiya и Sky Nеws Arabia заявил, что российская сторона намерена разработать ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
RT на русском 06:34
Экономика
«Магнит» откроет гипермаркет нового формата в Краснодаре
Краснодарские известия 03:36
Гаджеты
Смартфоны Apple iPhone становятся всё уникальнее
iXBT.com 05:58
Экономика
Цены на продукты в России и на Украине сравнили в Сети
Газета.Ru 09 октября в 06:58
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Вести.Ru 04:01
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
iReactor вчера в 19:53
Происшествия
Подозреваемый в убийстве девочки в Саратове назвал мотив преступления
RuNews24.ru вчера в 05:12
Здоровье
Роспотребнадзор рассказал о способах снижения риска возникновения рака
Роспотребнадзор рекомендует снизить потребление красного мяса, а также отказаться от курения и алкоголя, чтобы снизить вероятность возникновения онкологических заболеваний.
ТАСС 00:36
Шоу-бизнес
Мария Миронова после родов вышла в свет с мужем
В честь первого после родов выхода в свет актриса нарядилась и накрасилась.
Комсомольская правда вчера в 11:41
Теннис
Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:29
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк выступила с официальным заявлением
Вчера группа неравнодушных людей создала официальный аккаунт в Инстаграме в поддержку Анастасии.
7Дней.ру вчера в 08:00
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк венчалась с Петром Чернышевым 11 лет назад
Менее суток назад в профиле актрисы от имени семьи сообщили, что будут вести борьбу против лжи и травли в СМИ.
Время Пресс 06:00
Политика
Правительство уменьшило срок рассмотрения заявки на гражданство России
Правительство РФ одобрило законопроект, по которому срок рассмотрения заявки получения российского гражданства в упрощенном порядке сокращается, сообщается на сайте ведомства.
Sputnik Таджикистан 03:43
Музыка
На Первом стартует восьмой сезон шоу «Голос»
Piter.tv вчера в 04:26
Автоспорт
Квалификация Гран-при Японии перенесена из-за тайфуна
Квалификация этапа Гран-при Формулы-1 в Японии перенесена с субботы на воскресенье, 13 октября.
Нева Спорт вчера в 01:16
Музыка
Группа «Кино» даст концерт впервые за 30 лет
Группа «Кино» следующей осенью даст концерты в Санкт-Петербурге и Москве, следует из видеоклипа-анонса, опубликованного на YouTube.
Ведомости 03:14
Экономика
Пенсии неработающих пенсионеров вдвое превысят прожиточный минимум
Размер пенсий неработающих пенсионеров к 2022 году почти в два раза превысит прожиточный минимум.
News.ru вчера в 09:18
Происшествия
Задержанную в России израильтянку приговорили к 7,5 года колонии
Российская газета вчера в 16:32
Происшествия
Болт стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона
Ямайский легкоатлет Усейн Болт, являющийся восьмикратным олимпийским чемпионом, стал участником массовой драки в ночном клубе Лондона.
Газета.Ru 04:56
Политика
Лукашенко призвал СНГ поддерживать украинскую власть
Ruposters.ru вчера в 05:42
Наука
Создан тест, который определит боррелиоз за 15 минут
Команда ученых из Колумбийского университета разработала тест, способный всего лишь за 15 минут диагностирует болезнь Лайма.
Ридус 04:41