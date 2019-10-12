Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова раскритиковала позицию латвийского МИД, назвавшего праздничный салют в Москве 13 октября по случаю освобождения Риги от фашистских захватчиков неприемлемым.

Захарова раскритиковала заявление Латвии о салюте в Москве

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