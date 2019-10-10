с чего всё началось

МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.

МИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги

Политика Трамп разрешил Минфину США ввести санкции против Турции Президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает министру финансов новые и "весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.

Политика Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.

Происшествия Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.

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Армия и оружие ИГ взяла ответственность за взрывы на маршруте патрулирования в Сирии Террористическая организация ИГ1, запрещенная в РФ, взяла на себя ответственность за подрыв двух самодельных бомб на маршруте следования патруля военной полиции РФ в Сирии, согласно данным SITE Intelligence Group.

Политика На Украине назвали главную ошибку Зеленского Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.

Шоу-бизнес Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.

Здоровье Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «не жрать» Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радиостанции "Говорит Москва" напомнил всем, кто хочет справится с лишним весом, о совете балерины Майи Плисецкой.

Происшествия В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки Гражданин РФ Сергей Кудрявцев, ранее признавшийся в убийстве родителей в Лондоне, приговорен к 26 годам тюремного заключения, соответствующее постановление было в пятницу вынесено в центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли.

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Происшествия Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.

Армия и оружие Турция ожидает от НАТО поддержки операции в Сирии Анкара рассчитывает на поддержку странами НАТО своей военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.

Экономика Акции «Яндекса» упали более чем на 15% Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.

Происшествия Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.

Экономика Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) подала в суд Манхеттена иск с целью приостановить незарегистрированное первичное размещение токенов (ICO) компании Telegram на $1,7 млрд, говорится в сообщении SEC.

Политика В Кремле отреагировали на идею Зеленского изменить Минские соглашения В Кремле прокомментировали озвученную лидером Украины Владимиром Зеленским идею относительно внесения изменений в Минские соглашения.

Технологии Visa и MasterCard вышли из проекта по запуску криптовалюты Libra Компании Visa, MasterCard, Stripe и EBay вышли из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra Association.

Шоу-бизнес Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем Стоит отметить, что слухи о разводе Дианы Шурыгиной с мужем появились в прессе несколько месяцев назад.