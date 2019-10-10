Политика
РИА НовостиМИД Латвии выступил против салюта в Москве в честь освобождения Риги
МИД Латвии выступил против проведения в Москве праздничного салюта, посвященного 75-летию освобождения Риги советскими войсками от немецкой оккупации.
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с чего всё началось
"Приветствуя разгром фашизма, мы напоминаем миру, что для Латвии, Литвы и Эстонии восстановление свободы и независимости произошло неполными 50 годами позже, ибо вхождение Красной Армии означало возобновление советской оккупации", - говорится в сообщении на сайте ведомства.РИА Новостивчера в 16:35
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Салют в честь годовщины освобождения Риги от фашистов прогремит в Москве
Вечерняя Москва10 октября в 09:39
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
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Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 02:22, Ашберн
Общество
Умер советский космонавт Алексей Леонов
РИА Новости вчера в 07:15
Политика
Трамп разрешил Минфину США ввести санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ, который дает министру финансов новые и "весьма значительные полномочия в вопросе введения санкций" в отношении турецкого правительства.
Труд вчера в 15:35
Политика
Украина запретила въезд в страну еще четырем российским актерам
Министерство культуры Украины внесло четырех российских актеров в перечень деятелей культуры, которые угрожают национальной безопасности.
BFM.ru вчера в 12:44
Происшествия
Большинство россиян поддержали возвращение смертной казни
Около 80% опрошенных пользователей одной из социальных сетей выступили за возвращение смертной казни для убийц детей и педофилов.
Газета.Ru 01:59
Политика
Стивен Сигал высказался о своей пенсии в России
Lenta.ru вчера в 12:58
Происшествия
Безопасные подходы к школам проверят после убийства девочки в Саратове
Отмечается, что поручение о создании комиссий отдал губернатор Валерий Радаев.
РЕН ТВ 02:11
Шоу-бизнес
Поклонники поддержали Пугачеву, ужаснувшую соцсети лицом без макияжа
Фотография Аллы Пугачевой без макияжа во время прогулки с дочерью появилась в Сети.
Экономика сегодня 10 октября в 08:44
Армия и оружие
ИГ взяла ответственность за взрывы на маршруте патрулирования в Сирии
Террористическая организация ИГ1, запрещенная в РФ, взяла на себя ответственность за подрыв двух самодельных бомб на маршруте следования патруля военной полиции РФ в Сирии, согласно данным SITE Intelligence Group.
Экономика сегодня 01:02
Политика
На Украине назвали главную ошибку Зеленского
Главная ошибка президента Украины Владимира Зеленского заключается в том, что он говорит о безальтернативности минских соглашений, заявил депутат Верховной Рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 23:27
Шоу-бизнес
Ким Кардашьян опубликовала фото с крещения в Армении
Звезда успела принять крещение, а в Инстаграме поделилась фотографиями с таинства. Поездка Ким Кардашьян с детьми в Армению закончилась.
Woman.ru вчера в 02:09
Здоровье
Врач посоветовал тем, кто хочет похудеть, «не жрать»
Доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в интервью радиостанции "Говорит Москва" напомнил всем, кто хочет справится с лишним весом, о совете балерины Майи Плисецкой.
РИА Новости вчера в 09:41
Шоу-бизнес
Умерла заслуженная артистка Надежда Каратаева
Скончалась заслуженная артистка РСФСР Надежда Каратаева.
iReactor 10 октября в 15:51
Происшествия
В Лондоне осудили россиянина, убившего родителей из-за собаки
Гражданин РФ Сергей Кудрявцев, ранее признавшийся в убийстве родителей в Лондоне, приговорен к 26 годам тюремного заключения, соответствующее постановление было в пятницу вынесено в центральном уголовном суде британской столицы Олд-Бейли.
РИА Новости вчера в 07:39
Наука
В Китае представили военную «летающую тарелку»
На открывшейся накануне выставке вертолетов в городе Тяньцзинь (северо-восток Китая) был представлен макет необычного летательного аппарата — он имеет дискообразную форму, придавая устройству сходство с давно вышедшими из моды «летающими тарелками».
Хакасия-Информ 10 октября в 22:49
Общество
Правительство обяжет открыть подвалы для животных
РИА Новости вчера в 08:24
Кино
Актёр Роберт Форстер умер в США
News.ru вчера в 23:54
Кино
Фильм «Джокер» собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
Известия вчера в 20:13
Происшествия
Экс-губернатор Челябинской области скрылся от следствия в Швейцарии
В настоящее время бывший чиновник скрывается от следствия в Швейцарии. Борис Дубровский был главой Челябинской области с января 2014 года.
Вести.Ru вчера в 15:25
Армия и оружие
Турция ожидает от НАТО поддержки операции в Сирии
Анкара рассчитывает на поддержку странами НАТО своей военной операции "Источник мира" на северо-востоке Сирии.
ТК Звезда вчера в 05:11
Армия и оружие
Минобороны РФ рассекретило документы об освобождении Риги от фашистов
Sputnik Литва вчера в 01:55
Происшествия
Число жертв трагедии в керченском колледже выросло до 21
Увеличилось количество жертв трагедии в Керченском политехническом колледже.
Вести.Ru вчера в 21:25
Экономика
Акции «Яндекса» упали более чем на 15%
Акции «Яндекса» обвалились более чем на 15% в ходе торгов на Московской бирже 11 октября.
Известия вчера в 11:31
Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве девочки из Саратова вступилась за сына
Мать подозреваемого в убийстве девятилетней школьницы в Саратове Ольга Туватина рассказала о своем сыне Михаиле.
РИА Новости вчера в 17:31
Космос
За что астрономы получили Нобелевскую премию 2019 года
Тайга.инфо 10 октября в 08:29
Экономика
Комиссия по ценным бумагам США подала иск о приостановке ICO Telegram
Комиссия по ценным бумагам и биржам США (Securities and Exchange Commission, SEC) подала в суд Манхеттена иск с целью приостановить незарегистрированное первичное размещение токенов (ICO) компании Telegram на $1,7 млрд, говорится в сообщении SEC.
Интерфакс вчера в 17:50
Политика
В Кремле отреагировали на идею Зеленского изменить Минские соглашения
В Кремле прокомментировали озвученную лидером Украины Владимиром Зеленским идею относительно внесения изменений в Минские соглашения.
Южный Федеральный 00:31
Технологии
Visa и MasterCard вышли из проекта по запуску криптовалюты Libra
Компании Visa, MasterCard, Stripe и EBay вышли из проекта Facebook по созданию криптовалюты Libra Association.
Газета.Ru 01:18
Шоу-бизнес
Диана Шурыгина объявила о разводе с мужем
Стоит отметить, что слухи о разводе Дианы Шурыгиной с мужем появились в прессе несколько месяцев назад.
Комсомольская правда вчера в 07:35
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погодной аномалии в России
Температура воздуха в России в октябре превышает климатическую норму на несколько градусов, особенно эта погодная аномалия проявляется в азиатской части страны.
Известия вчера в 21:05