Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещение на территории своей страны иностранных военных контингентов.

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МИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги

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