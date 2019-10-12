Политика
ИзвестияМИД Латвии осудил салют в Москве в честь освобождения Риги
Министерство иностранных дел Латвии выступило против праздничного салюта, который планируется в Москве 13 октября в честь 75-летия освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков. В сообщении, опубликованном на сайте ведомства 11 октября, мероприятие назвали «недружественным шагом».
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Если бы МИД Латвии ценил свободу, то не поощрял бы размещение на территории своей страны иностранных военных контингентов.
— Мария Захарова, российский дипломатТК Звезда 05:46
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Футбол
Дмитрий Комбаров дебютировал в кино
Metaratings 06:03
Армия и оружие
Путин призвал освободить Сирию от иностранных военных
Президент России Влалимир Путин призвал освободить Сирию от иностранного военного присутствия, передает RT.
Газета.Ru 05:40
Общество
На Японию движется мощнейший за последние 60 лет тайфун
На Японию надвигается тайфун "Хагибис", сопоставимый по силе с тайфуном "Ида", который обрушился на страну в 1958 году.
Газета.Ru 10 октября в 23:21
Экономика
Пенсионный фонд России спрогнозировал увеличение страховой пенсии
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов сообщил, насколько может вырасти страховая пенсия по старости для неработающих пенсионеров в ближайшие годы.
РИА Новости 10 октября в 11:33
Происшествия
Песков ответил на вопрос о возвращении смертной казни
Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова спросили о возможности возвращения в стране смертной казни, передает ТАСС.
Газета.Ru 08:14
Происшествия
Предполагаемого убийцу Лизы Киселевой вывезли из Саратова
Радио Комсомольская правда 06:15
Футбол
Фернандес и Баринов пропускают тренировку перед матчем с киприотами
Футболисты сборной России Марио Фернандес и Дмитрий Баринов пропускают тренировку перед матчем отборочного турнира чемпионата Европы-2020 с командой Кипра.
РИА Новости 05:15
Кино
«Джокер» собрал более миллиарда рублей в российском прокате
iReactor вчера в 19:53
Здоровье
Названы регионы-лидеры по заболеваемости алкоголизмом
Шесть из десяти регионов с наибольшими количеством заболевших находятся на Дальнем Востоке.
Газета.Ru вчера в 01:27
Спорт
Жена экс-футболиста «Ростова» Новосельцева возмущена решением суда о размере алиментов
Очередное судебное заседание по делу Катерины Кейру и экс-игрока «Ростова» Новосельцева состоялось в Москве.
Donday.ru 07:07
Музыка
Впервые за 30 лет группа «Кино» даст концерт
В Ледовом дворце Петербурга группа выступит 31 октября 2020 года, а в Москве – 21 ноября 2020 года на "ВТБ Арене".
Piter.tv 06:29
Происшествия
Дело о хищении 330 миллионов рублей у Роскосмоса направлено в суд
Направлено в суд уголовное дело о хищении порядка 330 миллионов рублей у Роскосмоса.
Вести.Ru 07:53
Политика
Володин призвал законодательно обеспечить цифровой суверенитет стран
Председатель Госдумы Вячеслав Володин призвал страны-участницы конференции по противодействию терроризма совместно работать над законодательными решениями по обеспечению цифрового суверенитет государств и защитите персональных данных в киберпространстве.
РИА Новости 04:32
Политика
Кремль отреагировал на идею Зеленского изменить Минские соглашения
Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского поменять последовательность пунктов Минских соглашений.
REGNUM вчера в 14:18
Происшествия
Умер отдыхавший в «Артеке» российский школьник
По факту смерти 12-летнего мальчика из Петербурга, отдыхавшего в международном детском центре «Артек», возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 УК («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»).
Lenta.ru 07:08
Теннис
Медведев победил Циципаса и вышел в финал турнира в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев пробился в финал турнира серии "Мастерс" в Шанхае, призовой фонд которого составляет почти 7,5 миллиона долларов.
РИА Новости 06:29
Игры
Игровую консоль Sony PlayStation 5 показали со всех сторон на видео
MobiDevices вчера в 05:35
Футбол
Алекс Крал назвал «исторической» победу Чехии над Англией
Чешский хавбек московского футбольного клуба «Спартак» Алекс Крал считает исторической победу национальной сборной своей страны над командой Англии в матче седьмого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
REGNUM 04:30
Здоровье
Елена Малышева призвала отказаться от туалетной бумаги
Телеведущая Елена Малышева призвала россиян отказаться от туалетной бумаги, предупредив о потенциальной угрозе ее использования, пишет vse42.ru.
Слово и Дело вчера в 02:24
Шоу-бизнес
Аккаунт в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк заблокировали
Певец Стас Михайлов пожаловался в своем микроблоге на то, что в Instagram администраторы заблокировали аккаунт, который был создан в поддержку Анастасии Заворотнюк.
RuNews24.ru вчера в 08:35
Футбол
«Енисей» вырвал ничью в матче с «Армавиром»
«Армавир» в гостях сыграл вничью с «Енисеем» (1:1) в матче 17-го тура Олимп-ФНЛ. Встреча проходила в Красноярске.
Спорт-Экспресс 07:54
Гаджеты
Стабильная версия MIUI 11 появилась для смартфонов Xiaomi
Китайский производитель электронной техники Xiaomi рассказал о массовом внедрении оболочки MIUI 11 стабильного плана в свои смартфоны.
Политическая Экспертиза 10 октября в 17:58
Происшествия
В Красном море взорвали иранский танкер
В Красном море на иранском танкере произошли взрывы и вспыхнул пожар, сообщило иранское издание ISNA.
Коммерсантъ вчера в 02:57
Космос
У Сатурна нашли 20 новых спутников
Группа американских астрономов из Института Карнеги обнаружила 20 новых спутников Сатурна.
Lenta.ru 09 октября в 02:34
Армия и оружие
Генштаб Украины усилил боеготовность воинских частей
По приказу начальника генерального штаба Украины Руслана Хомчака в течение выходных и праздничных дней усилена боеготовность воинских частей, сообщила в субботу пресс-служба генштаба ВСУ.
РИА Новости 08:08
Наука
Электрохимия на службе у фотоники: как углеродные нанотрубоки управляют лазерными импульсами
Результаты опубликованы в престижном международном журнале Nano Letters.
Naked Science 10 октября в 04:59
Экономика
Выпуск криптовалюты от Telegram в США приостановили
«Наши чрезвычайные действия сегодня направлены на то, чтобы помешать Telegram наводнить рынки США цифровыми токенами, которые, как мы считаем, были проданы незаконно», — заявила сопредседатель отдела правоприменения SEC Стефани Авакян.
Lenta.ru 02:22
Политика
Стивен Сигал ответил на вопрос о своей российской пенсии
РИА Новости 02:03
Экономика
Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости
Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".
Российская газета 10 октября в 07:10
Происшествия
В Екатеринбурге молодая женщина продала машину и пропала
В Екатеринбурге пропала 27-летняя женщина, после того как отправилась на встречу с потенциальным покупателем автомобиля.
REGNUM 00:10