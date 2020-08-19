МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну
Смотрите также
Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса
Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
Белорусский совет оппозиции избрал в президиум семь человек
В Хабаровском крае задержан экс-министр за получение крупной взятки
Эксперт назвал способ вычислить мошенников по номеру телефона
Прохор Шаляпин лишился накладных зубов
Ивлев резко высказался о причинах развода с женой после 23 лет брака
В России предрекли рост цен на продукты
В Японии ожидают третью и четвертую волны коронавируса
Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
Жириновского не пустили в камеру к Фургалу в СИЗО Лефортово
«Яндекс» объединил такси и каршеринг в новом приложении «Яндекс Go»
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
Армия Белоруссии на западе страны приведена в полную боеготовность
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Парламент Литвы не признал итоги президентских выборов в Белоруссии
Пушков оценил предложение МИД Литвы запретить Лукашенко въезд в страну
Врач назвал противопоказания при вакцинации от коронавируса
Помпео лично уведомит Совбез ООН о возврате санкций против Ирана
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
Вице-премьер России Хуснуллин сделал прививку от коронавируса
Эксперт назвал способ вычислить мошенников по номеру телефона
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в третьем туре РПЛ
Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
МИД Литвы подготовил список людей, которым ведомство предлагает запретить въезд в страну в связи с протестами в Белоруссии, сообщил глава МИД Линас Линкявичюс, передает радиостанция LRT. В списке есть и президент Белоруссии Александр Лукашенко.В источнике
Подробнее о событии
В МИД РФ прокомментировали решение Литвы запретить Лукашенко въезд
Московский Комсомолецвчера в 16:43