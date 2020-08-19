Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну

МИД Литвы подготовил список людей, которым ведомство предлагает запретить въезд в страну в связи с протестами в Белоруссии, сообщил глава МИД Линас Линкявичюс, передает радиостанция LRT. В списке есть и президент Белоруссии Александр Лукашенко.В источнике
Подробнее о событии
RT на русском

В МИД России прокомментировали намерение Литвы ввести санкции против Лукашенко

RT на русском18:41
Московский Комсомолец

В МИД РФ прокомментировали решение Литвы запретить Лукашенко въезд

Московский Комсомолецвчера в 16:43
ТАСС

МИД РФ: санкции Литвы против Лукашенко доказывают вмешательство Запада в дела Белоруссии

ТАССвчера в 15:35
Коммерсантъ

МИД Литвы предлагает запретить Лукашенко въезд

Коммерсантъвчера в 14:43
Газета.Ru

В Литве намерены запретить въезд Лукашенко

Газета.Ruвчера в 16:39
РИА Новости

МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну

РИА Новостивчера в 15:07
Lenta.ru

МИД России нашел доказательство вмешательства Запада в дела Белоруссии

Lenta.ruвчера в 15:00

Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса
ТАСС17:49
15