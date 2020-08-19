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РБК
РБК

МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну

МИД Литвы подготовил список людей, которым ведомство предлагает запретить въезд в страну в связи с протестами в Белоруссии, сообщил глава МИД Линас Линкявичюс, передает радиостанция LRT. В списке есть и президент Белоруссии Александр Лукашенко.В источнике
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RT на русском

В МИД России прокомментировали намерение Литвы ввести санкции против Лукашенко

RT на русском18:41
Московский Комсомолец

В МИД РФ прокомментировали решение Литвы запретить Лукашенко въезд

Московский Комсомолецвчера в 16:43
ТАСС

МИД РФ: санкции Литвы против Лукашенко доказывают вмешательство Запада в дела Белоруссии

ТАССвчера в 15:35
Коммерсантъ

МИД Литвы предлагает запретить Лукашенко въезд

Коммерсантъвчера в 14:43
Газета.Ru

В Литве намерены запретить въезд Лукашенко

Газета.Ruвчера в 16:39
РИА Новости

МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну

РИА Новостивчера в 15:07
Lenta.ru

МИД России нашел доказательство вмешательства Запада в дела Белоруссии

Lenta.ruвчера в 15:00
КП - Беларусь

МИД Литвы: «Лукашенко и еще 31 белорусскому чиновнику запрещен въезд в страну»

КП - Беларусь00:11

СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева

"Главным следственным управлением СК РФ по Москве возбуждено уголовное дело в отношении депутата Московской городской Думы Олега Шереметьева по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - сообщила Иванова.
СК возбудил дело в отношении депутата Мосгордумы Олега Шереметьева
ТАСС00:46
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Монахинь из Среднеуральского монастыря перевели в другие обители

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл принял решение перевести монахинь, послушниц и священников Среднеуральского монастыря, захваченного лишенным сана схимонахом Сергием (Николаем Романовым), в другие обители, сообщили РИА Новости в пресс-службе Екатеринбургской епархии.
РИА Новостивчера в 13:56
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Дизайн космического корабля «Орел» захотели привести к трендам

Дизайн интерьера перспективного российского космического корабля «Орел» может быть изменен для большего соответствия современному уровню, рассказал директор Инжинирингового центра прототипирования высокой сложности «Кинетика» Национального исследовательского технологического университета МИСиС Владимир Пирожков.
Взгляд.ру00:58

Брестское «Динамо» забило 6 голов «Астане» в Лиге чемпионов

Брестское «Динамо» разгромило «Астану» в матче 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов — 6:3. Команду вывел на поле с капитанской повязкой экс-хавбек «Рубина» Сергей Кисляк, а за казахстанский клуб сыграл белорус Иван Маевский, ранее выступавший за «Анжи».
Спорт-Экспресс18 августа в 16:01