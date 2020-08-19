МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну
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МИД Литвы подготовил список людей, которым ведомство предлагает запретить въезд в страну в связи с протестами в Белоруссии, сообщил глава МИД Линас Линкявичюс, передает радиостанция LRT. В списке есть и президент Белоруссии Александр Лукашенко.В источнике
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В МИД РФ прокомментировали решение Литвы запретить Лукашенко въезд
Московский Комсомолецвчера в 16:43