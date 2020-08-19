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РБК
РБК

МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну

МИД Литвы подготовил список людей, которым ведомство предлагает запретить въезд в страну в связи с протестами в Белоруссии, сообщил глава МИД Линас Линкявичюс, передает радиостанция LRT. В списке есть и президент Белоруссии Александр Лукашенко.В источнике
Мария Захаровароссийский дипломат
Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии.
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RT на русском

В МИД России прокомментировали намерение Литвы ввести санкции против Лукашенко

RT на русском18:41
Московский Комсомолец

В МИД РФ прокомментировали решение Литвы запретить Лукашенко въезд

Московский Комсомолецвчера в 16:43
Lenta.ru

МИД России нашел доказательство вмешательства Запада в дела Белоруссии

Lenta.ruвчера в 15:00
Коммерсантъ

МИД Литвы предлагает запретить Лукашенко въезд

Коммерсантъвчера в 14:43
Газета.Ru

В Литве намерены запретить въезд Лукашенко

Газета.Ruвчера в 16:39
ТАСС

МИД РФ: санкции Литвы против Лукашенко доказывают вмешательство Запада в дела Белоруссии

ТАССвчера в 15:35
РИА Новости

МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну

РИА Новостивчера в 15:07

Помпео: Трамп намерен инициировать новые санкции ООН против Ирана

Вашингтон, 19 августа 2020, 18:03 — REGNUM Американское руководство намерено добиваться возобновления санкций ООН в отношении Ирана, сообщил 19 августа журналистам госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео.
Помпео: Трамп намерен инициировать новые санкции ООН против Ирана
REGNUMвчера в 11:03
3

Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в разговоре с послом РФ Виктором Коронелли подтвердил заинтересованность в как можно более скором получении российской вакцины "Спутник V" от коронавируса.
ТАСС17:49
3

Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости17:00
7

«Джейме» и «Тайвин» поддержали идею переснять «Игру престолов»

Стоило только на днях Николаю Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) пошутить, что он "почти" подписал петицию, призывающую HBO переснять восьмой сезон "Игры престолов" (хотя ранее он защищал шоураннеров), как вопрос вновь стал актуальным и обсуждаемым.
Российская газетавчера в 06:13

Ахмат — Ротор 3:1

Футбольный клуб "Ахмат" одержал победу над волгоградским "Ротором" в домашнем матче третьего тура российской премьер-лиги (РПЛ).
МК-Спортвчера в 12:58

Вынесен приговор по делу о насилии в отношении сотрудника СКР

Вынесен приговор по делу о насилии в отношении сотрудника СКР Верховный суд (ВС) Крыма вынес приговор бывшим сотрудникам полиции и военнослужащему по делу о нападении на руководителя отдела Следственного комитета России (СКР) Алушты Константина Гирякова в 2017 году.
Коммерсантъвчера в 14:49