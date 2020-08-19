МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну
Смотрите также
Для премьер фильмов «Мулан» и «Новые мутанты» назначили новые даты
Помпео: Трамп намерен инициировать новые санкции ООН против Ирана
Mercedes-Benz в России отзывает более 1 тысячи автомобилей в России
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
Мексика заинтересована в получении российской вакцины от коронавируса
Румынский певец погиб во время прямого эфира в соцсети
Российский вице-премьер сделал прививку от коронавируса
«Джейме» и «Тайвин» поддержали идею переснять «Игру престолов»
Заседание суда по делу Ефремова продолжится 20 августа
Ахмат — Ротор 3:1
Оппозиционный совет Белоруссии избрал в президиум семь человек
Главы государств ЕС не признали результаты выборов в Белоруссии
В Москве умерли ещё 11 пациентов с коронавирусом
Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в третьем туре РПЛ
В Венесуэле нашли сходство с Белоруссией в протестах
В РФ на выплаты классным руководителям направят ещё 212,8 млн рублей
ЕС введет санкции против ответственных за насилие в Белоруссии
Литовский парламент не признал выборы в Белоруссии
Пушков назвал личные санкции Литвы против Лукашенко невиданными
В РАН выдвинули две версии возникновения снятых с МКС объектов
NASA предупредило об аномалии в магнитном поле над Землей
МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну
В Кремле заявили о попытках вмешаться в события в Белоруссии извне
Помпео: Трамп намерен инициировать новые санкции ООН против Ирана
Дубль Азмуна принёс «Зениту» победу над ЦСКА в третьем туре РПЛ
Артемий Лебедев назвал «Родину-мать» уродским монументом
Россия договорилась с Сирией о расширении базы Хмеймим
Новак: Россия выполнила сделку ОПЕК+ на 97% в июле
Кудрин рассказал Путину о нарушениях чиновников на 50 млрд рублей
МИД Литвы подготовил список людей, которым ведомство предлагает запретить въезд в страну в связи с протестами в Белоруссии, сообщил глава МИД Линас Линкявичюс, передает радиостанция LRT. В списке есть и президент Белоруссии Александр Лукашенко.В источнике
Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии.
Подробнее о событии
В МИД РФ прокомментировали решение Литвы запретить Лукашенко въезд
Московский Комсомолецвчера в 16:43