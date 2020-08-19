МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко вошел в список лиц, которым МИД Литвы предлагает запретить въезд в страну. Документ уже направлен на утверждение в литовское министерство внутренних дел, сообщил 19 августа глава внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс.В источнике
Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии.
С чего всё началось
«Мы не будем раскрывать содержание фамилий, скажу только, что есть 32 фамилии, в том числе Александр Лукашенко и другие должностные лица из тех структур, которые ответственны: силовые структуры — ОМОН, КГБ, избирательная комиссия»,— сказал господин Линкявичюс (цитата по Delfi
).
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