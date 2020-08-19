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МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вошел в список лиц, которым МИД Литвы предлагает запретить въезд в страну. Документ уже направлен на утверждение в литовское министерство внутренних дел, сообщил 19 августа глава внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс.В источнике
Мария Захаровароссийский дипломат
Браво! И Минск получает железобетонный аргумент, подтверждающий участие Запада во вмешательстве во внутренние дела Белоруссии.
С чего всё началось
«Мы не будем раскрывать содержание фамилий, скажу только, что есть 32 фамилии, в том числе Александр Лукашенко и другие должностные лица из тех структур, которые ответственны: силовые структуры — ОМОН, КГБ, избирательная комиссия»,— сказал господин Линкявичюс (цитата по Delfi
).
Коммерсантъ14:43
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РБК

МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну

РБК15:43
РИА Новости

МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну

РИА Новости15:07
Московский Комсомолец

МИД Литвы внес Лукашенко в «черный список» на въезд

Московский Комсомолец14:03
ТАСС

МИД РФ: санкции Литвы против Лукашенко доказывают вмешательство Запада в дела Белоруссии

ТАСС15:35
Дождь

МИД Литвы запретил въезд Лукашенко и еще 31 белорусскому чиновнику

Дождь14:24
Коммерсантъ

МИД Литвы запретил Лукашенко въезд

Коммерсантъ14:43
Lenta.ru

МИД России нашел доказательство вмешательства Запада в дела Белоруссии

Lenta.ru15:00

Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань – эпицентра распространения коронавируса – поначалу утаивали от центрального руководства КНР истинные масштабы эпидемии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей властей США.
Интерфакс15:07

Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфакс17 августа в 08:58
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Шувалов за год увеличил доход в 2,5 раза

Доход Шувалова в последний полный год работы в правительстве составил 91,3 млн руб. В 2019 году Шувалов, как и в 2018-м, задекларировал три квартиры в России (108,9; 73,8 и 115,8 кв. м), а также два машиноместа, которыми он владеет вместе со своей супругой Ольгой Шуваловой (в 2018-м они в декларации не упоминались).
РБК15:30
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Раскрыт механизм заражения клеток человека коронавирусом SARS-CoV-2

Берлин, 19 августа 2020, 19:25 — REGNUM Группа германских ученых из Европейской лаборатории молекулярной биологии (EMBL) в Гейдельберге, Института биофизики Макса Планка, Института Пауля Эрлиха и Франкфуртского университета Гете детально исследовала частицы коронавируса SARS-CoV-2 и выяснила механизм заражения клеток человека этим коронавирусом.
REGNUM12:25
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В Курске скончалась пациентка, которую по ошибке отправили в морг

Курск, 19 августа 2020, 12:56 — REGNUM В больнице Курска скончалась пожилая женщина, которая неделей ранее «ожила» в морге районной больницы, куда её отправили по ошибке, сообщил 19 августа портал «КП-Курск» со ссылкой на родственницу погибшей.
REGNUM05:56
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Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота

Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное дело08:10
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