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МИД Литвы предложил запретить Лукашенко въезд в страну

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вошел в список лиц, которым МИД Литвы предлагает запретить въезд в страну. Документ уже направлен на утверждение в литовское министерство внутренних дел, сообщил 19 августа глава внешнеполитического ведомства Линас Линкявичюс.В источнике
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Московский Комсомолец

В МИД РФ прокомментировали решение Литвы запретить Лукашенко въезд

Московский Комсомолецвчера в 16:43
РИА Новости

МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну

РИА Новостивчера в 15:07
Газета.Ru

В Литве намерены запретить въезд Лукашенко

Газета.Ruвчера в 16:39
Коммерсантъ

МИД Литвы предлагает запретить Лукашенко въезд

Коммерсантъвчера в 14:43
ТАСС

МИД РФ: санкции Литвы против Лукашенко доказывают вмешательство Запада в дела Белоруссии

ТАССвчера в 15:35
RT на русском

Захарова оценила планы МИД Литвы запретить Лукашенко въезд

RT на русскомвчера в 15:28
Lenta.ru

МИД России нашел доказательство вмешательства Запада в дела Белоруссии

Lenta.ruвчера в 15:00

Офицер ВМС США заявил об отсталости российского флота

Журнал Forbes опубликовал мнение отставного офицера ВМС США и политолога Брэдфорда Дисмьюкеса, согласно которому, в случае военного конфликта между США и Россией, у американского флота нет необходимости в охране своих конвоев, которые перевозят военные грузы в Европу, так как в открытом море российские корабли не представляют для них никакой опасности.
Военное деловчера в 08:10
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Взрывы сверхновых могли вызвать массовое вымирание на Земле

Специалисты предположили, что сверхновая, которая находится на расстоянии шестидесяти пяти световых лет от Земли, могла оказать влияние на разрушение озонового слоя, а также на вымирание в конце девонского периода.
ToDay News Ufaвчера в 15:27
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Трамп интересовался возможностью обмена Пуэрто-Рико на Гренландию

Президент США Дональд Трамп интересовался, можно ли обменять Пуэрто-Рико на Гренландию, заявил бывший сотрудник министерства внутренней безопасности США Майлз Тейлор в интервью телеканалу MSNBC.
РИА Новости17:00
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Разведка США решила, что Хубэй скрыл от Пекина масштабы эпидемии

Власти китайской провинции Хубэй и города Ухань – эпицентра распространения коронавируса – поначалу утаивали от центрального руководства КНР истинные масштабы эпидемии, сообщает газета The New York Times со ссылкой на неназванных представителей властей США.
Интерфаксвчера в 15:07

Муфтий рассказал о практике женского обрезания на Северном Кавказе

На Северном Кавказе не распространена практика женского обрезания, заявил РИА Новости председатель координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтий Карачаево-Черкесской Республики Исмаил Бердиев.
РИА Новостивчера в 09:11
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