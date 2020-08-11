МИД Литвы сообщил, что Тихановскую задержали в Белоруссии на 7 часов

Кандидат в президенты Белоруссии на прошедших выборах Светлана Тихановская была задержана в Белоруссии примерно на семь часов. Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Напомним, также министр сообщал, что Тихановская находится в Литве.