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РЕН ТВ

МИД Литвы сообщил, что Тихановскую задержали в Белоруссии на 7 часов

Кандидат в президенты Белоруссии на прошедших выборах Светлана Тихановская была задержана в Белоруссии примерно на семь часов. Об этом заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс. Напомним, также министр сообщал, что Тихановская находится в Литве.В источнике
Подробнее о событии
Smolnarod.ru

Оппозиционный кандидат Тихановская покинула Белоруссию

Smolnarod.ru01:55
RT на русском

Тихановская пройдёт в Литве двухнедельную самоизоляцию

RT на русском05:39
ТАСС

В Вильнюсе сообщили, что Светлана Тихановская находится в Литве

ТАСС02:18
РБК

МИД Литвы заявил о задержании Тихановской перед отъездом из Белоруссии

РБК03:11
Газета.Ru

Глава МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской перед отъездом из Белоруссии

Газета.Ru06:05
Интерфакс

МИД Литвы сообщил, что Тихановская уехала из Белоруссии

Интерфакс01:55
РИА Новости

МИД Литвы сообщил, что Тихановская покинула Белоруссию

РИА Новости01:42

Минстрой прокомментировал стресс-тесты системообразующих застройщиков

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что Минстрой провел первые стресс-тесты российских застройщиков из перечня системообразующих компаний, по итогам которых девелоперы "Интеко", ГК ФСК, "Главстрой-СПб специализированный застройщик", занимающееся реставрацией Политехнического музея в Москве АО "Политехстрой" и подрядчик Минобороны ГВСУ-14 были отнесены к "высокой зоне риска".
РИА Новости05:02

Певица Легкоступова госпитализирована с черепно-мозговой травмой

54-летняя советская, российская эстрадная певица и продюсер Валентина Легкоступова, исполнительница легендарной "Ягоды-малины", была найдена в своей квартире в Москве с черепно-мозговой травмой.
Российская газета04:28
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Тихановская в видеообращении подтвердила, что покинула Белоруссию

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в опубликованном во вторник на платформе Youtube видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии, подчеркнув, что это ее самостоятельное решение.
ТАСС04:36
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Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема).
РБК01:00
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В России снимут нуар о последних днях жизни Есенина

Создатели фильма "Декабрь" режиссера Клима Шипенко о последних днях жизни поэта Сергея Есенина рассчитывают заработать в прокате более 350 миллионов рублей, у Фонда кино они просят поддержку в размере 100 миллионов рублей.
ТАСС05:29
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Опубликованы переговоры арбитров и VAR на матче «Спартака» и «Сочи»

Появилась запись переговоров арбитра Василия Казарцева и VAR на матче первого тура чемпионата РПЛ между "Спартаком" и "Сочи", завершившемся скандальной ничьей (2:2). Её показал телеканал "Матч ТВ" во время специального эфира, посвящённого игре.
Life.ru19:30

Глава ВОЗ сообщил о проблесках надежды в борьбе с COVID-19

Женева, Швейцария, 11 августа 2020, 06:41 — REGNUM Усилия стран в сфере борьбы с коронавирусной инфекцией дают основание говорить о проблесках надежды в этом вопросе, несмотря на растущее число заболевших и умерших, заявил 10 августа глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус на пресс-конференции в Женеве.
REGNUM23:41
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«Рейнджерс» победил на драфт-лотерее НХЛ

Во втором этапе лотереи драфта принимали участие восемь клубов, потерпевших поражение в квалификации Кубка Стэнли: «Эдмонтон Ойлерз», «Флорида Пантерз», «Миннесота Уайлд», «Нэшвилл Предаторз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Питтсбург Пингвинз», «Торонто Мэйпл Лифс» и «Виннипег Джетс».
RT на русском02:06

ФАС признала Apple нарушителем конкуренции на рынке приложений

Федеральная антимонопольная служба РФ признала американскую корпорацию Apple злоупотребившей доминирующим положением на рынке распространения приложений по двум пунктам, сообщает сайт ведомства.
Аргументы и Фактывчера в 14:03
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