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Известия

МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прибыла в Литву после того, как в Белоруссии ее задержали на семь часов. Об этом во вторник, 11 августа, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

В Вильнюсе сообщили, что Светлана Тихановская находится в Литве

ТАСС02:18
РБК

МИД Литвы заявил о задержании Тихановской перед отъездом из Белоруссии

РБК02:42
Газета.Ru

Стало известно об обстоятельствах прибытия Тихановской в Литву

Газета.Ru02:46
РИА Новости

МИД Литвы сообщил, что Тихановская покинула Белоруссию

РИА Новости01:42
Интерфакс

МИД Литвы сообщил, что Тихановская уехала из Белоруссии

Интерфакс01:55
Дождь

Светлана Тихановская покинула Беларусь

Дождь01:40
RT на русском

МИД Литвы: Тихановская была задержана на семь часов в Белоруссии

RT на русском02:34

ФАС признала Apple нарушителем антимонопольного законодательства

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) признала корпорацию Apple нарушителем антимонопольного законодательства после обращения «Лаборатории Касперского» от марта 2019 года, сообщили в пресс-службе ведомства.
Коммерсантъвчера в 12:12
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Тони о Пирло в «Ювентусе»: «Погба был бы идеальным подарком для него. Андреа начнет строить игру с полузащиты»

Бывший нападающий сборной Италии Лука Тони поделился мнением о предстоящей работе своего бывшего партнера Андреа Пирло в качестве главного тренера «Ювентуса».
Sports.ru01:10

Минтруд разъяснил порядок перевода россиян на удаленку

В ведомстве уточнили, что для профилактики распространения коронавируса, «работодатели могут организовать применение гибких режимов работы для сотрудников», даже если изначально это не предусматривалось трудовым договором, передает «РИА Новости».
Известия23:36
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В Челябинской области возобновят вакцинацию и диспансеризацию

С 1 сентября: возобновляются профилактические осмотры организованных групп детей до 17 лет, диспансеризация детей-сирот, диспансеризация и профосмотры взрослого населения, начинается вакцинация взрослых; пациентов разрешается госпитализировать в пульмонологические отделения.
74.ru02:11

Инвесторы примерят «Обувь России»

Совет директоров ПАО "ОР", головной компании ГК "Обувь России" принял решение об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных акций на 2,8 млрд руб. Об этом компания сообщила во вторник.
Коммерсантъ02:59

Россия увеличила поставки нефтепродуктов в США до рекорда за 16 лет

На Соединенные Штаты в январе—июне текущего года пришлось более 12% всего российского экспорта нефтепродуктов (общий показатель — 74,63 млн т). Это второе место — после Нидерландов, куда Россия поставила 12,19 млн т нефтепродуктов (16,3% от общего объема).
РБК01:00
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Росздравнадзор ответил на призыв отложить регистрацию вакцины от COVID

На третьей — пострегистрационной — фазе исследований вакцины от коронавируса предполагается несколько тысяч добровольцев, это будут более обширные клинические исследования, которые допускаются и в условиях пандемии, заявила РБК заместитель главы Росздравнадзора Валентина Косенко.
РБК18:55
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ЦБ рекомендовал банкам не выселять должников из квартир до 31 декабря

Банк России продлил до 31 декабря рекомендацию российским кредиторам приостановить принудительное выселение должников из квартир, на которые было обращено взыскание, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сообщение регулятора.
Газета.Ruвчера в 10:25
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Правительство одобрило ускоренное исчисление пенсионного стажа медикам

Пенсионный стаж медиков, работающих с пациентами с коронавирусом, будет рассчитываться в двойном объеме, заявил премьер Михаил Мишустин на «России 24» во время заседания совета по борьбе с коронавирусом.
Ведомостивчера в 08:41
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