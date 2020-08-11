МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской в Белоруссии
Смотрите также
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
Штаб Тихановской указал, что ее вывезли в Литву власти Белоруссии
Российская вакцина от коронавируса получила название «Спутник V»
Белорусам показали избитых «провокаторов беспорядков» из России
Белорусские пограничники опубликовали видео въезда Тихановской в Литву
Исполнительница песни «Ягода-малина» впала в кому после травмы
Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее
МИД КНР ввел санкции против 11 официальных лиц США
Протестующий в Минске заблокировал движение по одной из веток метро
МИД Словакии подтвердил высылку трех российских дипломатов
МВД Белоруссии сообщило о 2 тыс. задержанных за минувшие сутки
«Нефтехимик» обыграл «Северсталь» на турнире в Уфе
18 миллионов доз вакцины от гриппа подготовят для детей в России
Ледяной корабль обнаружили у берегов Антарктиды
Кредитор «Северного потока-2» допустил срыв проекта
В Саратовской области в затонувшем автомобиле погиб ребенок
«Белавиа» продлила приостановку регулярных рейсов в Россию
Фальков: учеба в вузах РФ начнется 1 сентября
ЦИК Беларуси: Лукашенко набрал 80,23% голосов на выборах президента
Тихановская в видеообращении подтвердила свой отъезд из Белоруссии
Основная соперница Лукашенко подала жалобу в ЦИК на итоги выборов
Штаб Тихановской указал, что ее вывезли в Литву власти Белоруссии
Штаб Тихановской не признал итоги выборов президента Белоруссии
Путин объявил о регистрации первой в мире вакцины против коронавируса
Штаб Тихановской заявил о давлении властей на нее
В Минске на место гибели участника протестов стали приносить цветы
Судебное заседание по делу Ефремова перенесено на 12 августа
Появилось видео забастовки на заводе в Белоруссии
Лавров: «Северный поток-2» будет реализован в ближайшее время
Полиция допросила мужа Легкоступовой
ФСБ задержала готовившегося совершить теракт жителя Башкирии
СК Белоруссии начнёт изымать блокирующие движение автомобили
Фальков: учеба в вузах РФ начнется 1 сентября
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прибыла в Литву после того, как в Белоруссии ее задержали на семь часов. Об этом во вторник, 11 августа, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.В источнике
Подробнее о событии