МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прибыла в Литву после того, как в Белоруссии ее задержали на семь часов. Об этом во вторник, 11 августа, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.