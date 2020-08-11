Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
Известия
Известия

МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской в Белоруссии

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прибыла в Литву после того, как в Белоруссии ее задержали на семь часов. Об этом во вторник, 11 августа, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Глава МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской перед отъездом из Белоруссии

Газета.Ru06:05
РИА Новости

МИД Литвы сообщил об отъезде Тихановской из Белоруссии

РИА Новости05:59
Интерфакс

МИД Литвы сообщил, что Тихановская уехала из Белоруссии

Интерфакс01:55
РБК

МИД Литвы заявил о задержании Тихановской перед отъездом из Белоруссии

РБК03:11
RT на русском

Кандидат в президенты Белоруссии Тихановская уехала в Литву

RT на русском04:09
ТАСС

В Вильнюсе сообщили, что Светлана Тихановская находится в Литве

ТАСС02:18
Известия

МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской в Белоруссии

Известия02:33

«Спартак» поддержал требования ветеранов клуба к главе РФС

Московский "Спартак" поддержал требования ветеранов красно-белых пожизненно отстранить арбитров Василия Казарцева, видеоассистента рефери Алексея Еськова и главу проекта по внедрению VAR в России Леонида Калошина, передает ТАСС.
Газета.Ru10:17

«Болельщики „Динамо“ засыпали проклятиями после „Спартака“. А я работал на скачках». Нагучев и Шнякин — о сходстве и оскорблениях

У Ромы Нагучева есть теория, что люди, которые оскорбляют в самой жесткой форме или даже угрожают (моим детям, жене, родителям реально угрожали), первыми при встрече подбегают за фотографией.
Матч ТВ08:25

Цены на новые легковые машины в России за пять лет выросли на 40%

Напомним, в июле 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 6,8%. За минувший месяц объем российского авторынка составил 141,9 тыс. автомобилей, что на 9 тыс. машин больше, чем в июле 2019 года.
Коммерсантъвчера в 10:24
219

91 человек заразился коронавирусом в Алтайском крае за сутки

За прошедшие сутки в Алтайском крае у 91 человека выявлено инфицирование коронавирусом, выздоровели почти в два раза больше пациентов — 178, скончались еще три носителя COVID-19, включая двух человек, умерших непосредственно от коронавируса и вызванных им осложнений.
Kursk.com02:51
903

Кипр согласился повысить налог на дивиденды до 15%

10 августа 2020 года Министерство финансов РФ сообщило, что уговорила Кипр подписать новое соглашение об избежании двойного налогообложения, предполагающее повышение ставки налога на проценты и дивиденды до 15%.
Саминвестор01:27
396

В Госдуме назвали результат Лукашенко на выборах сфальсифицированным

Кто-то уже успел сказать, что Лукашенко выиграл выборы, но проиграл страну – так вот это связано с его крайне эгоистичной политикой, смысл которой состоит в сохранении режима личной власти.
Газета.Ruвчера в 07:36
485