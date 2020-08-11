МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской в Белоруссии
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Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская прибыла в Литву после того, как в Белоруссии ее задержали на семь часов. Об этом во вторник, 11 августа, заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.В источнике
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