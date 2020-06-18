Политика
Rambler News ServiceМИД Литвы вызвал представителя посольства России
МИД Литвы вызвал представителя российского посольства из-за законопроекта о признании недействительным постановления с осуждением пакта Молотова — Риббентропа и секретных протоколов к нему. Об этом сообщает пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.
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Общество
На Россию надвигается похолодание
В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
Вести.Ru вчера в 23:21
Политика
Умер экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев
Информацию о смерти господина Игнатьева подтвердил «РИА Новости» исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев.
Коммерсантъ 15:54
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов высказался о разводе и романе с Полиной Гагариной
Высказался он и по поводу романа с Полиной Гагариной, который ему приписывают.
Uznayvse.ru 10:56
Экономика
Правительство не обсуждает введение повышенной ставки НДФЛ для богатых
По данным издания, в качестве одного из вариантов якобы рассматривается введение прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц, в частности, ставки НДФЛ в 15% для тех, чьи доходы превышают 2-3 млн рублей в год.
ТАСС 03:11
Футбол
ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»
Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
REGNUM 09:34
Происшествия
Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова
РИА Новости 12:39
Кино
Кристен Стюарт сыграет роль принцессы Дианы
Американская актриса Кристен Стюарт, звезда саги «Сумерки», сыграет принцессу Диану в новом фильме «Спенсер».
Известия вчера в 21:03
Происшествия
В Петербурге от удара молнии погиб ребенок
В четверг вечером в Петербурге начался сильный дождь, который сопровождается грозой.
ТАСС 16:12
Общество
Минобрнауки утвердило особенности приема в вузы в 2020 году
Министерство науки и высшего образования России утвердило особенности приема в вузы в 2020 году.
ТАСС 14:45
Здоровье
Доктор Мясников объяснил, как распознать плохого врача
Мясников добавил, что хороший врач не станет прописывать беременной женщине поливитамины, не проинформировав ее о том, что в больших дозах витамин А представляет опасность для малыша.
Evo-rus.com 09:26
Экономика
Экономист не исключил падения курса доллара на треть в 2021 году
По сути, ФРС напечатал $2,5 трлн, что рано или поздно скажется на инфляции.
REGNUM вчера в 09:34
Общество
На Красной площади пройдет первая ночная репетиция парада Победы
Первая ночная репетиция парада Победы, который состоится 24 июня в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, пройдет в среду на Красной площади в Москве.
РИА Новости 16 июня в 18:30
Армия и оружие
США заявили о перехвате российских бомбардировщиков над Аляской
Командование противовоздушной обороны Северной Америки (NORAD) на своей странице в Twitter сообщило о перехвате российских бомбардировщиков Ту-95 в небе над Аляской.
Газета.Ru 14:47
Политика
Собянин разъяснил поправку о президентских сроках
Предложенная поправка к Конституции об отмене ограничений по срокам для действующего президента России не означает, что Владимир Путин автоматически будет назначен главой государства на следующих выборах, разъяснил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия 24».
Lenta.ru 10:07
Происшествия
Загадочный шар, замеченный в небе над Японией, улетел к морю
Министерство транспорта Японии заявило, что появившийся в небе на северо-востоке страны неизвестный объект шарообразной формы улетел к морю и сейчас его местонахождение неизвестно, сообщил телеканал NHK.
РИА Новости вчера в 22:24
Происшествия
Баллоны с ацетиленом взорвались на складе в Мурманске
Три баллона с ацетиленом взорвались во время пожара на складе в Ленинском районе Мурманска вечером в четверг, 18 июня.
Известия 15:43
Здоровье
С 22 июня на Украине могут вновь ужесточить карантин — Ляшко
Киев, 18 июня 2020, 12:08 — REGNUM С 22 июня в некоторых областях Украины могут вернуть жёсткие карантинные ограничения, заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко 18 июня во время брифинга.
REGNUM 05:08
Общество
Попова назвала условия для возобновления международных перелетов
Полеты для туристов за границу станут возможны, когда исчезнет риск "реэкспорта" коронавируса в Россию приезжающими.
Российская газета 07:06
Общество
EA выпустила Titanfall 2, Dead Space 3, The Sims 4 и A Way Out в Steam
EA продолжает выпуск своих игр в Steam, моментально отправляя их на достаточно крупные скидки.
Игромания.ру 15:34
Происшествия
Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве
В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
РБК 09:07
Футбол
«Монако» может усилиться нападающим киевского «Динамо»
Metaratings 16:12
Здоровье
Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу
Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
Армия и оружие
Новейшие китайские танки переброшены в район конфликта с Индией
Народно-освободительная армия Китая перебросила к индийской границе свои новейшие "горные" танки Type-15.
ANNA-News 02:51
Шоу-бизнес
Наташа Королева заявила, что потеряла бизнес из-за коронавируса
Королева предположила, что причина ее философского отношения к произошедшему в том, что она помнит гораздо худшие времена.
Газета.Ru 06:26
Кино
Скончался актер и режиссер Олег Борецкий
Олег Борецкий ушел из жизни на 57-м году жизни.
Evo-rus.com 09:11
Общество
В Белоруссии задержали конкурента Лукашенко на пост президента
Бывший председатель Белгазпромбанка и претендент на пост президента Белоруссии Виктор Бабарико задержан, сообщил глава Комитета госконтроля страны Иван Тертель.
Коммерсантъ 10:43
Общество
Оператор «Северного потока-2» попросил Данию смягчить требования
Принадлежащая «Газпрому» компания Nord Stream 2 AG, созданная для планирования, строительства и последующей эксплуатации газопровода «Северный поток‑2», попросила власти Дании смягчить требования к судам, задействованным в строительстве проходящего через акваторию этой страны участка.
РБК 16 июня в 10:05