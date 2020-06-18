Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceМИД Литвы вызвал представителя посольства России

МИД Литвы вызвал представителя российского посольства из-за законопроекта о признании недействительным постановления с осуждением пакта Молотова — Риббентропа и секретных протоколов к нему. Об этом сообщает пресс-служба литовского внешнеполитического ведомства.
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