Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства, сообщила дипмиссия на своем сайте.

Политика В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года. 10

Политика Путин показал журналистам свой секретный кабинет Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свой «секретный» кабинет, который находится в первом корпусе Кремля. 36

Политика The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны"). 469

Происшествия В Мурманске произошёл взрыв с последующим пожаром Мурманск, 18 июня 2020, 21:34 — REGNUM Взрыв с последующим пожаром произошёл на территории складского помещения в Мурманске. 1

Общество В Госдуме предложили снизить транспортный налог Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25% в 2020 году в связи с пандемией коронавируса. 90

Здоровье Ставрополье готовится к следующему этапу снятия ограничений После частичного снятия ограничений трафик на городских дорогах увеличился вдвое, а на междугородних — на треть. 7

Общество Погибла актриса Галина Дашевская В Подмосковье поезд насмерть сбил заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую. 41

Общество В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля. 776

Футбол РФС извинился перед Федуном за ошибку в регламенте РФС принес извинения владельцу «Спартака» Леониду Федуну за ошибку в регламенте, приведшую к тому, что место проведения полуфинала Олимп Кубка России «Зенит» – «Спартак» пришлось определять на исполкоме организации. 1

Политика На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ). 26

Политика Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными. 546

Политика Пропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся.

Гаджеты Мировые продажи смарт-часов растут, несмотря на коронавирус В свою очередь, пандемия коронавируса не стала причиной для падения продаж, тогда как в первом квартале объемы продаж умных часов увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Здоровье Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления. 55

Технологии Дуров назвал правила App Store и Google Play «безумными» Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play. 169

Гаджеты Обозреватели спорят о главных объявлениях WWDC 2020 Перед открытием конференции, назначенным на 22 июня, будет транслироваться особое мероприятие, на котором, вероятно, и будут сделаны главные объявления.

Общество Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 5