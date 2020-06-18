Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Литвы вызвал представителя российского посольства

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства, сообщила дипмиссия на своем сайте.
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МИД Литвы вызвал сотрудника посольства России из-за договора о ненападении

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ТАСС09:45
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Политика

В Совете Европы назвали срок проверки поправок к Конституции РФ

Париж, 18 июня 2020, 11:21 — REGNUM Новый запрос Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) об экспертизе поправок к Конституции России будет рассмотрен Венецианской комиссией СЕ до конца года.
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Путин показал журналистам свой секретный кабинет

Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свой «секретный» кабинет, который находится в первом корпусе Кремля.
Известия 14:20
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Политика

The National Interest опубликовал статью Путина о Второй мировой войне

Американский журнал The National Interest опубликовал статью президента России Владимира Путина "The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II" ("Фактические уроки 75-ой годовщины Второй Мировой войны").
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Трех участников «Артподготовки» приговорили к срокам от 6 до 13 лет

Московский Комсомолец 07:41
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Происшествия

В Мурманске произошёл взрыв с последующим пожаром

Мурманск, 18 июня 2020, 21:34 — REGNUM Взрыв с последующим пожаром произошёл на территории складского помещения в Мурманске.
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Происшествия

Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

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Общество

Попова сообщила, когда российские туристы смогут летать за границу

Руководитель ведомства заявила, что это произойдет, когда риска распространения коронавируса не будет или он будет минимальным.
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На Украине заявили о начале демонтажа «Газпромом» труб для транзита

«Газпром» начал демонтировать трубы для транзита газа через Украину, заявил глава украинского оператора ГТС Сергей Макогон.
RT на русском 16 июня в 09:46
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Общество

В Госдуме предложили снизить транспортный налог

Депутат Госдумы Василий Власов направил министру транспорта Евгению Дитриху письмо с предложением снизить транспортный налог на 25% в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.
Известия 11:55
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Здоровье

Ставрополье готовится к следующему этапу снятия ограничений

После частичного снятия ограничений трафик на городских дорогах увеличился вдвое, а на междугородних — на треть.
Ставгород 14:16
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Происшествия

Друг семьи Захарова рассказал о возможном повороте в деле Ефремова

В деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова может произойти неожиданный поворот. Об этом сообщил друг семьи Сергея Захарова.
РИА Новости 09:01
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Общество

Погибла актриса Галина Дашевская

В Подмосковье поезд насмерть сбил заслуженную артистку РФ Галину Дашевскую.
BFM.ru 11:08
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Общество

В Гидрометцентре предупредили о грядущих холодах в России

В результате дневная температура понизится до 18-20 градусов, а по ночам похолодает до плюс десяти, что является нормой для середины июля.
РИА Новости вчера в 20:57
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Футбол

РФС извинился перед Федуном за ошибку в регламенте

РФС принес извинения владельцу «Спартака» Леониду Федуну за ошибку в регламенте, приведшую к тому, что место проведения полуфинала Олимп Кубка России «Зенит» – «Спартак» пришлось определять на исполкоме организации.
Спорт день за днем 09:31
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Политика

На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 08:45
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Политика

Посол отреагировал на обвинения ФРГ в убийстве Хангошвили

Обвинения Германии в причастности российских госструктур к убийству гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в августе 2019 года являются бездоказательными.
РБК 14:36
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Футбол

ФК «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом»

Краснодар, 18 июня 2020, 16:34 — REGNUM Футбольный клуб «Сочи» отказался переносить матч с «Ростовом», который назначен на 19 июня.
REGNUM 09:34
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Политика

Пропавший соперник Лукашенко в президентской гонке нашелся

Соперник президента Белоруссии Александра Лукашенко на грядущих выборах Виктор Бабарико, пропавший утром 18 июня, нашелся.
Lenta.ru 06:23
Гаджеты

Мировые продажи смарт-часов растут, несмотря на коронавирус

В свою очередь, пандемия коронавируса не стала причиной для падения продаж, тогда как в первом квартале объемы продаж умных часов увеличились на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Rusargument 03:51
Общество

Роскомнадзор снял ограничения доступа к Telegram

Роскомнадзор снимает требования по ограничению доступа к мессенджеру Telegram.
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Здоровье

Ученые оценили устойчивость антител к коронавирусу

Специалисты пришли к выводу, что более чем у десяти процентов пациентов антитела могли исчезнуть из организма в течение месяца после выздоровления.
РИА Новости 03:14
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Технологии

Дуров назвал правила App Store и Google Play «безумными»

Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play.
Газета.Ru 05:54
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В Москве умер ребёнок из-за новой болезни, вызванной коронавирусом

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Авторы DiRT 5 назвали дату релиза игры

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Обозреватели спорят о главных объявлениях WWDC 2020

Перед открытием конференции, назначенным на 22 июня, будет транслироваться особое мероприятие, на котором, вероятно, и будут сделаны главные объявления.
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Суд отменил оправдание двух фигурантов дела о гибели детей на Сямозере

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Попова оценила динамику снижения числа заболевших COVID-19 в регионах

Больше 10 регионов РФ пока не показывают серьезного снижения по числу выявленных заболевших COVID-19, которых выявляют за сутки, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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Льюис Хэмилтон извинился перед Хельмутом Марко

Неприятную историю с участием консультанта Red Bull Хельмута Марко и гонщика Mercedes Льюиса Хэмилтона можно считать завершённой.
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НАТО согласовало меры в ответ на усиление ракетного потенциала России

Министры обороны стран НАТО согласовали пакет мер в связи с усилением российского ракетного потенциала, сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.
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Сразу несколько категорий российских пенсионеров получат прибавку к пенсии после 1 августа.
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