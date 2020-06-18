Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Литвы вызвал представителя российского посольства

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства, сообщила дипмиссия на своем сайте.
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МИД Литвы вызвал представителя российского посольства

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Четыре человека погибли при стрельбе в жилом доме в Москве

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Сын Никиты Хрущева скончался в США

В США на 85-м году жизни скончался сын бывшего Первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев.
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Пропал главный конкурент Лукашенко на президентских выборах

В штабе кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико заявили, что он перестал выходить на связь.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что в отношении него возбудили уголовное дело из-за получения Украиной томоса об автокефалии.
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В обновленный текст проекта постановления о предустановке отечественного программного обеспечения были внесены правки юридического и технического характера.
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Умер бывший глава Чувашии Михаил Игнатьев

Экс-глава Чувашии Михаил Игнатьев умер после болезни на 59-м году жизни.
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