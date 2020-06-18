Политика

РИА НовостиРИА НовостиМИД Литвы вызвал представителя российского посольства

Министерство иностранных дел Литвы вызвало представителя российского посольства, сообщила дипмиссия на своем сайте.
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Представителя посольства России в Литве вызвали в литовский МИД

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Посольство РФ отреагировало на вызов российского дипломата в МИД Литвы

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Автоматически обработано 7230 источников, обновлено в 13:39, Ашберн
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Российскому артисту эстрады и телеведущему исполнилось 44 года.
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Верховный суд объяснил отказ принять иск о голосовании по Конституции

17 июня стало известно, что Верховный суд зарегистрировал иск, который оспаривает указ о проведении 1 июля соответствующего голосования.
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Загадочная окаменелость из Антарктиды оказалась яйцом морского ящера

Специалисты провели анализ, в результате которого удалось установить, что это яйцо с мягкой скорлупой, крупнейшее из когда-либо обнаруженных.
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В Сети появился тизер сериала «Проклятая» от Netflix

Стриминговый сервис Netflix выложил тизер сериала Проклятая — нового переосмысления истории короля Артура.
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Энергетика

ФАС проверяет причины роста цен на бензин на бирже

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет обоснованность роста цен на бензин на бирже.
Коммерсантъ 13:22
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Футбол

Карпин: «Победитель конкурса „Фейр-плэй года“ в РПЛ уже определён»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин отреагировал на заявление «Сочи». Сочинцы не готовы к переносу игры на более поздний срок.
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Собянин отменил предварительную запись в МФЦ

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в четверг, что подписал документ об отмене обязательной предварительной записи в МФЦ.
РИА Новости 09:20
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Политика

Володин заявил, что преемнику Путина достанется сильная Россия

Спикер Госдумы добавил, что преемник главы государства станет продолжателем всего, что "сейчас сделал и создал" Путин.
РИА Новости 10:33
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Политика

На Порошенко завели дело о разжигании межрелигиозной розни

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что на него завели еще одно уголовное дело — о разжигании межрелигиозной розни при создании Православной церкви Украины (ПЦУ).
Lenta.ru 08:45
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Политика

Посол России оценил обвинения ФРГ по поводу убийства грузина в Берлине

Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал обвинения властей Германии в адрес российской стороны, касающиеся убийства гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили в Берлине в 2019 году.
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Армия и оружие

Обломки американских секретных ракет с лезвиями показали на видео

В распоряжение американского агентства «The Drive» попала видеозапись, на которой продемонстрированы обломки секретных американских ракет, а именно одной из модификаций AGM-114 Hellfire - AGM-114R9X.
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В результате стрельбы в жилом доме на улице Приорова на севере Москвы погибли четыре человека, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителя столичного управления СК России Юлию Иванову.
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Общество

Генпрокуратура РФ назвала самые коррупционные регионы страны

Генпрокуратура составила список самых коррупционных регионов РФ.
Газета.Ru 06:18
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Общество

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О смерти Дашевской под колесами поезда сообщает и РЕН ТВ.
РБК 11:59
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Шоу-бизнес

Актер Павел Майков из «Бригады» призвал отстать от Михаила Ефремова

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Общество

В Екатеринбурге УИК отказалась от участия в голосовании по Конституции

Участковая избирательная комиссия №1503 в Екатеринбурге полным составом отказалась от участия в организации голосования по поправкам в Конституцию.
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Политика

Путин рассказал о звонящих в Кремль внуках

Президент РФ Владимир Путин впервые за долгое время упомянул о своих внуках.
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Дуров назвал правила App Store и Google Play «безумными»

Создатель Telegram Павел Дуров назвал "безумием" сборы Apple и Google, которые вынуждены отчислять разработчики за размещение приложений в магазинах App Store и Google Play.
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Руководитель ведомства заявила, что это произойдет, когда риска распространения коронавируса не будет или он будет минимальным.
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Политика

В ЛНР сняли ограничения по выезду через КПП «Станица Луганская»

Власти самопровозглашенной Луганской народной республики сняли ограничения на выезд жителей ЛНР с территории республики через КПВВ "Станица Луганская", введенные ранее из-за COVID-19, заявила журналистам на брифинге представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
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В Белоруссии задержали претендента на пост главы страны Бабарико

Правоохранительные органы задержали претендента на пост президента Белоруссии банкира Виктора Бабарико.
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Опубликована переписка с семьей Захарова по компенсации от Ефремова

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В Калуге девушки в нижнем белье станцевали у мемориала Победы

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На Россию надвигается похолодание

В Гидрометцентре сообщают, что на смену рекордной жаре придет аномальное похолодание.
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