МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе
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В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире радиостанции «Эхо Москвы».В источнике
Потом, я так понимаю, ей предложили не очень большой выбор: или покинуть страну, или другие, не очень удобные варианты, скажем. И она решила приехать, поскольку у нее есть виза и власти способствовали этому. Может, это часть плана, что она не будет в стране и будет меньше причин для этих волнений.
С чего всё началось
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