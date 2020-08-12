Будьте в Плюсе
Главное
Политика
США
Политика
Интересное
Политика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Политика
РБК
РБК

МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире радиостанции «Эхо Москвы».В источнике
Линас Линкявичюслитовский политик
Потом, я так понимаю, ей предложили не очень большой выбор: или покинуть страну, или другие, не очень удобные варианты, скажем. И она решила приехать, поскольку у нее есть виза и власти способствовали этому. Может, это часть плана, что она не будет в стране и будет меньше причин для этих волнений.
С чего всё началось
Эхо Москвы

Интервью: Линас Линкявичюс

Л. Линкявичюс ― Я не говорил про жесткий ответ.
Эхо Москвы10:09
Подробнее о событии
Московский Комсомолец

МИД Литвы раскрыл планы властей Белоруссии по Тихановской

Московский Комсомолец10:13
Эхо Москвы

Министр иностранных дел Литвы Линкявичюс не исключил, что власти Белоруссии хотели выдворить Тихановскую из страны

Эхо Москвы10:51
РБК

МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

РБК10:51
Газета.Ru

Глава МИД Литвы рассказал, какой выбор поставили перед Тихановской в Белоруссии

Газета.Ru10:16
Коммерсантъ

МИД Литвы: Тихановской предложили уехать либо «не очень удобные варианты»

Коммерсантъ11:12
РИА Новости

В МИД Литвы рассказали о поставленном перед Тихановской выборе

РИА Новости10:10
Комсомольская правда

МИД Литвы: власти Белоруссии вынудили Тихановскую покинуть страну

Комсомольская правда10:02

Пиняев, за которым следит «Манчестер», забил первый гол в ФНЛ в 15 лет

Встреча в Домодедове завершилась со счетом 2:1. Забитыми мячами в составе победителей отметились Илья Молтенинов (23-я минута) и 15-летний Сергей Пиняев (64), который стал самым молодым автором гола в истории ФНЛ.
Пиняев, за которым следит «Манчестер», забил первый гол в ФНЛ в 15 лет
РИА Новости11:30

Полиция начала проверку после сообщения, что Широков избил арбитра

Полиция начала проверку по информации, что бывший футболист Роман Широков избил судью Никиту Данченкова во время любительского матча, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
РИА Новости11:54

ВОЗ прокомментировала регистрацию вакцины от COVID-19 в России

Накануне Владимир Путин объявил, что Россия первой в мире зарегистрировала препарат для профилактики COVID-19, разработанный в Национальном центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ).
РИА Новости06:57
595

Dava и Филипп Киркоров презентовали премьеру клипа на песню «Ролекс»

Филипп, который остался доволен проделанной работой и сотрудничеством, подарил Даве По всей видимости, Киркоров также остался доволен сотрудничеством с Манукяном и в качестве благодарности подарил ему часы Rolex, декорированные бриллиантами.
SM News08:22

ЦБ предложит отложить переход банков на отечественное ПО до 2025 года

Банк России планирует попросить правительство и администрацию президента перенести до 1 января 2025 года перевод на отечественное программное обеспечение и оборудование объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), к которым в том числе относятся банки.
РБК12:28
2