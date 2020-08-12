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РБК
РБК

МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире радиостанции «Эхо Москвы».В источнике
Линас Линкявичюслитовский политик
Потом, я так понимаю, ей предложили не очень большой выбор: или покинуть страну, или другие, не очень удобные варианты, скажем. И она решила приехать, поскольку у нее есть виза и власти способствовали этому. Может, это часть плана, что она не будет в стране и будет меньше причин для этих волнений.
С чего всё началось
Эхо Москвы

Интервью: Линас Линкявичюс

Л. Линкявичюс ― Я не говорил про жесткий ответ.
Эхо Москвы10:09
Подробнее о событии
Комсомольская правда

МИД Литвы: власти Белоруссии вынудили Тихановскую покинуть страну

Комсомольская правда10:02
РБК

МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе

РБК10:51
Известия

Глава МИД Литвы попросил дать Тихановской время на восстановление

Известия10:17
Газета.Ru

Глава МИД Литвы рассказал, какой выбор поставили перед Тихановской в Белоруссии

Газета.Ru10:16
Коммерсантъ

МИД Литвы: Тихановской предложили уехать либо «не очень удобные варианты»

Коммерсантъ11:12
Эхо Москвы

Министр иностранных дел Литвы Линкявичюс не исключил, что власти Белоруссии хотели выдворить Тихановскую из страны

Эхо Москвы10:51
РИА Новости

В МИД Литвы рассказали о поставленном перед Тихановской выборе

РИА Новости10:10

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