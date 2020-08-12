МИД Литвы заявил о поставленном перед Тихановской выборе
Смотрите также
Власти Москвы опубликовали график переселения по программе реновации
Восстановлена хронология гибели подлодки «Курск»
В Белоруссию прилетели российские элитные самолеты
Минск может выдать Москве задержанных граждан России до конца недели
В России предлагается изменить систему начисления зарплат бюджетникам
Дуэйн Джонсон возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых актеров
Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса
ВКС России получат ударные дроны большой дальности в 2021 году
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
Суд арестовал подаренную Бари Алибасову квартиру Федосеевой-Шукшиной
Федун передумал снимать «Спартак» с чемпионата России
Наталья Рудова подтвердила первую беременность
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
«Локомотив» обыграл в Казани потерявшего Слуцкого «Рубин»
Тихановскую задержали в Белоруссии после выборов
МИД Литвы сообщил о задержании Тихановской в Белоруссии
Штаб Тихановской указал, что ее вывезли в Литву власти Белоруссии
Литва предоставила Тихановской визу на один год
Глава МИД Литвы сообщил о новом готовящемся заявлении Тихановской
Жители городов Белоруссии вышли на акции против насилия силовиков
РФС признал ошибку судьи на матче «Спартак» ‒ «Сочи»
Латвия, Литва и Польша подготовили план выхода Белоруссии из кризиса
Минск может выдать Москве задержанных граждан России до конца недели
В суде представили список найденного в квартире историка Соколова
Французская Liberation поместила Путина в образе Бонда на обложку
Су-27 третий раз за неделю перехватил самолеты США над Черным морем
Адвокат сообщил, что у Ефремова был инсульт
В ПФР напомнили о прибавке к пенсии после 80 лет
В Белоруссии перед Светланой Тихановской, основным соперником действующего президента республики Александра Лукашенко, поставили выбор между ее отъездом из страны и другими «неудобными» последствиями. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в эфире радиостанции «Эхо Москвы».В источнике
Потом, я так понимаю, ей предложили не очень большой выбор: или покинуть страну, или другие, не очень удобные варианты, скажем. И она решила приехать, поскольку у нее есть виза и власти способствовали этому. Может, это часть плана, что она не будет в стране и будет меньше причин для этих волнений.
С чего всё началось
Подробнее о событии