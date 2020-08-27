МИД Ливии попросил немедленно обеспечить охрану посольства в Минске
Смотрите также
Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России
В Госдуме предложили ликвидировать Пенсионный фонд России
В Минске отпустили ранее задержанных российских журналистов
Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации
В США число погибших из-за урагана возросло до трех
Черчесов сообщил, что Соболев уладил конфликт с Дзюбой
Саакашвили сообщил, что возвращается в Грузию
Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии
«Барселона» подтвердила желание Месси покинуть клуб
Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным
Путин заявил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии
Путин открыл движение по трассе «Таврида» в Крыму
Полиция задержала 14 человек после нападения на автобус под Харьковом
Познер вступился за врачей из-за ситуации с Навальным
Минпромторг объяснил пропажу жизненно важного лекарства фуросемид
Пентагон осудил учения КНР в Южно-Китайском море
ФСБ показала видео задержания подозреваемого в госизмене военного
«Зенит» обратится в РФС по поводу судейства в матче с «Динамо»
Дипведомство Ливии направило просьбу властям Белоруссии о немедленном обеспечении безопасности и охраны посольства в Минске. Такое требование ливийская сторона выдвинула после нападения на свое посольство в белорусской столице.В источнике
Подробнее о событии