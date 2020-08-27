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Военное дело

МИД Ливии попросил немедленно обеспечить охрану посольства в Минске

Дипведомство Ливии направило просьбу властям Белоруссии о немедленном обеспечении безопасности и охраны посольства в Минске. Такое требование ливийская сторона выдвинула после нападения на свое посольство в белорусской столице.В источнике
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Интерфакс

Инцидент в посольстве Ливии в Минске произошел из-за конфликта дипломатов

Интерфакс10:09
РИА Новости

МИД Ливии попросил обеспечить охрану посольства в Минске

РИА Новости11:00
ТАСС

МИД Белоруссии назвал причину инцидента в посольстве Ливии в Минске

ТАСС10:09
Газета.Ru

Ливия просит Белоруссию защитить посольство в Минске

Газета.Ru11:32
RT на русском

МИД Белоруссии прокомментировал инцидент в посольстве Ливии

RT на русском10:08
Известия

МИД Белоруссии попросил МВД усилить охрану в районе посольства Ливии

Известия10:10
РБК

МИД Белоруссии пояснил невмешательство в конфликт около посольства Ливии

РБК11:27

Оппозиция в Минске назвала недопустимой подготовку силовиков в России

«Координационный совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси: это противоречит международному праву и консолидированной позиции белорусского общества», — гласит текст документа.
РБК11:29
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Сенатор прокомментировал новые планы Зеленского по Крыму

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня не существует действенной площадки для обсуждения вопроса о "возвращении" полуострова в состав Украины, а в "нормандском формате", по его словам, "никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия".
РИА Новости23:50
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Под Харьковом обстреляли автобус с членами оппозиционной организации

Как ранее заявил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива, на трассе Киев — Харьков был обстрелян автобус с участниками общественного движения «Патриоты — За жизнь».
РБК13:48
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США ввели санкции против разработчиков вакцины от коронавируса

26 августа 2020 года США внесли в санкционные списки пять российских научно-исследовательских институтов, включая 48-й ЦНИИ Министерства обороны РФ, который участвовал в работе над вакциной от SARS-CoV-2.
Саминвестор07:06
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Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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