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Военное дело

МИД Ливии попросил немедленно обеспечить охрану посольства в Минске

Дипведомство Ливии направило просьбу властям Белоруссии о немедленном обеспечении безопасности и охраны посольства в Минске. Такое требование ливийская сторона выдвинула после нападения на свое посольство в белорусской столице.В источнике
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RT на русском

МИД Белоруссии прокомментировал инцидент в посольстве Ливии

RT на русском10:08
РИА Новости

МИД Ливии попросил обеспечить охрану посольства в Минске

РИА Новости11:00
ТАСС

МИД Белоруссии назвал причину инцидента в посольстве Ливии в Минске

ТАСС10:09
Интерфакс

Инцидент в посольстве Ливии в Минске произошел из-за конфликта дипломатов

Интерфакс10:09
Газета.Ru

Ливия просит Белоруссию защитить посольство в Минске

Газета.Ru11:32
Известия

МИД Белоруссии попросил МВД усилить охрану в районе посольства Ливии

Известия10:10
РБК

МИД Белоруссии пояснил невмешательство в конфликт около посольства Ливии

РБК11:27

Минобороны обвинило военных США в попытке блокировать патруль в Сирии

ДТП в Сирии, в котором пострадали американские военные, произошло по их вине, так как они попытались блокировать путь российского патруля, заявили в Минобороны по итогам переговоров начальников генштабов двух стран, сообщает «Интерфакс».
Ведомости04:28
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СП сочла недостаточным учет ФГУПов и АО с госучастием

В своем отчете СП говорит о проблемах с учетом обществ с госучастием и унитарных предприятий, полнотой информации об их деятельности, отсутствием общих подходов к определению размера дивидендов, с определением уровня вознаграждения руководства.
Интерфакс19:02
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Долгожители реже заражаются коронавирусом

«Экстремальное долголетие (способность дожить до 90 и более лет) точно имеет сильную генетическую компоненту, долгожители чаще имеют родителей и прародителей-долгожителей», — сообщил «Известиям» основатель биотехнологической компании «Геро» Петр Федичев.
Известия17:30
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Минпромторг объяснил пропажу жизненно важного лекарства фуросемид

Производство препарата фуросемид в форме ампул, который применяется при лечении острой сердечной недостаточности, отека легких и других жизнеугрожающих состояний, сейчас нерентабельно из-за роста стоимости фармсубстанции и зарегулированной государственной цены на него, сообщили РБК в Минпромторге.
РБК11:54
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В Кремле ответили на вопрос о переводе Фургала под домашний арест

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знает как отреагировал Путин на просьбу лидера ЛДПР Владимира Жириновского о переводе бывшего губернатора Хабаровского края под домашний арест, об этом Песков заявил 27 августа журналистам.
ИА Красная Весна08:25
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