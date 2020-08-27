МИД Ливии попросил немедленно обеспечить охрану посольства в Минске
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Дипведомство Ливии направило просьбу властям Белоруссии о немедленном обеспечении безопасности и охраны посольства в Минске. Такое требование ливийская сторона выдвинула после нападения на свое посольство в белорусской столице.В источнике
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