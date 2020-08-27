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Военное дело

МИД Ливии попросил немедленно обеспечить охрану посольства в Минске

Дипведомство Ливии направило просьбу властям Белоруссии о немедленном обеспечении безопасности и охраны посольства в Минске. Такое требование ливийская сторона выдвинула после нападения на свое посольство в белорусской столице.В источнике
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Комсомольская правда

МИД Белоруссии назвал причину атаки на посольство Ливии в Минске

Комсомольская правдавчера в 11:11
Lenta.ru

Белоруссия объяснила штурм посольства Ливии в Минске

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МИД Белоруссии попросил МВД усилить охрану в районе посольства Ливии

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Инцидент в посольстве Ливии в Минске произошел из-за конфликта дипломатов

Интерфаксвчера в 10:09
RT на русском

МИД Белоруссии прокомментировал инцидент в посольстве Ливии

RT на русскомвчера в 10:08
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МИД Белоруссии назвал причину инцидента в посольстве Ливии в Минске

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МИД Белоруссии пояснил невмешательство в конфликт около посольства Ливии

РБКвчера в 11:27

В Германии указали сферу применения обнаруженных у Навального веществ

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Газета.Ru26 августа в 08:44
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Киноафиша Россиивчера в 05:43

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ТАСС01:14