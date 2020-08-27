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Военное дело

МИД Ливии попросил немедленно обеспечить охрану посольства в Минске

Дипведомство Ливии направило просьбу властям Белоруссии о немедленном обеспечении безопасности и охраны посольства в Минске. Такое требование ливийская сторона выдвинула после нападения на свое посольство в белорусской столице.В источнике
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Интерфакс

Инцидент в посольстве Ливии в Минске произошел из-за конфликта дипломатов

Интерфаксвчера в 10:09
Lenta.ru

Белоруссия объяснила штурм посольства Ливии в Минске

Lenta.ruвчера в 10:20
ТАСС

МИД Белоруссии назвал причину инцидента в посольстве Ливии в Минске

ТАССвчера в 10:09
Комсомольская правда

МИД Белоруссии назвал причину атаки на посольство Ливии в Минске

Комсомольская правдавчера в 11:11
RT на русском

МИД Белоруссии прокомментировал инцидент в посольстве Ливии

RT на русскомвчера в 10:08
Известия

МИД Белоруссии попросил МВД усилить охрану в районе посольства Ливии

Известиявчера в 10:10
РБК

МИД Белоруссии пояснил невмешательство в конфликт около посольства Ливии

РБКвчера в 11:27

В России в больницах остаются более 80 тыс. человек с коронавирусом

По данным Роспотребнадзора под медицинским наблюдением в целом по России с начала пандемии COVID-19 находились 2,6 млн человек, по состоянию на 26 августа 2020 под контролем остаются 211 410 человек.
В России в больницах остаются более 80 тыс. человек с коронавирусом
Коммерсантъвчера в 08:57
8

Пентагон назвал поведение российских военных в Сирии неприемлемым

Ожидание возврата к «профессиональному деконфликтингу» российских военных в Сирии выразил 27 августа официальный представитель пентагона Джонатан Хоффман в распространенном заявлении.
ИА Красная Весна18:37
97

Сенатор прокомментировал новые планы Зеленского по Крыму

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сегодня не существует действенной площадки для обсуждения вопроса о "возвращении" полуострова в состав Украины, а в "нормандском формате", по его словам, "никто не хочет говорить о Крыме, тем более Россия".
РИА Новостивчера в 23:50
2

Полицейские задержали подозреваемых в обстреле автобуса под Харьковом

На Украине правоохранители задержали группу лиц, подозреваемых в обстреле автобуса с активистами общественного движения «Патриоты - За Жизнь» на трассе Киев-Харьков, передает РИА Новости.
Аргументы и Фактывчера в 16:49
68

Walmart объединилась с Microsoft для покупки TikTok

Bloomberg со ссылкой на источники пишет, что китайская фирма ByteDance, которая владеет TikTok, получила предложения о покупке американского подразделения соцсети от Oracle и Microsoft совместно с Walmart.
РБК17:16
1

Китайские военные выдворили эсминец США из территориальных вод КНР

Как сообщает газета Global Times, представитель Народно-освободительной армии Китая, полковник Ли Хуаминь сообщил о выдворении американского ракетного эсминца Mustin из территориальных код КНР.
Московский Комсомолец19:02
8

Греческий парламент ратифицировал соглашение о морских зонах с Египтом

Как передавал NEWS.ru, судя по карте, которая появилась в греческих СМИ, исключительные экономические зоны, которые определены соглашением между Грецией и Египтом от 6 августа, пересекаются с зонами, которые провозглашались своими Турцией и базирующимся в Триполи Правительством национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа в ноябрьском меморандуме 2019 года.
News.ruвчера в 13:50
1

Игнашевич продолжит тренировать «Торпедо» до конца нынешнего сезона

Владелец московского «Торпедо» Роман Авдеев во время ведиоконференции с болельщиками клуба рассказал о том, что главный тренер Сергей Игнашевич продолжит работу с командой до завершения нынешнего сезона.
Советский спортвчера в 13:22