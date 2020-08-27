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Военное дело

МИД Ливии попросил немедленно обеспечить охрану посольства в Минске

Дипведомство Ливии направило просьбу властям Белоруссии о немедленном обеспечении безопасности и охраны посольства в Минске. Такое требование ливийская сторона выдвинула после нападения на свое посольство в белорусской столице.В источнике
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Комсомольская правда

МИД Белоруссии назвал причину атаки на посольство Ливии в Минске

Комсомольская правда11:11
Lenta.ru

Белоруссия объяснила штурм посольства Ливии в Минске

Lenta.ru10:20
РБК

МИД Белоруссии пояснил невмешательство в конфликт около посольства Ливии

РБК11:27
Интерфакс

Инцидент в посольстве Ливии в Минске произошел из-за конфликта дипломатов

Интерфакс10:09
RT на русском

МИД Белоруссии прокомментировал инцидент в посольстве Ливии

RT на русском10:08
Известия

МИД Белоруссии попросил МВД усилить охрану в районе посольства Ливии

Известия10:10
ТАСС

МИД Белоруссии назвал причину инцидента в посольстве Ливии в Минске

ТАСС10:09

В Кремле ответили на просьбу о переводе Фургала под домашний арест

Ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что направил президенту РФ Владимиру Путину письмо с предложением рассмотреть возможность перевода Сергея Фургала под домашний арест в Хабаровский край для снижения напряженности в регионе.
РИА Новости06:43
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Трамп предложил Байдену вместе сдать тесты на наркотики

Президент США Дональд Трамп предложил кандидату в президенты от Демократической партии Джо Байден вместе сдать тесты на наркотики перед первыми президентскими дебатами, назначенными на 29 сентября, передает Washington Examiner.
Взгляд.ру11:34
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Один из крупнейших производителей игристых вин остановил их производство

По данным гендиректора Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, «Игристые вина» сегодня входят в тройку крупнейших производителей игристых и шампанских вин России.
РБК11:37

Минобороны: дедовщина в российской армии полностью ликвидирована

В ходе круглого стола в рамках проходящего Международного форума «Армия-2020» заместитель министра обороны генерал-полковник Андрей Картаполов заявил о полном искоренении дедовщины и казарменного хулиганства в Вооруженных силах России.
Военное деловчера в 03:34
1,9K

В США оценили рассекреченное видео испытаний советской «Царь-бомбы»

Вашингтон, 27 августа 2020, 08:37 — REGNUM Статью, которая посвящена рассекреченном фильму об испытаниях Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы, названной на Западе «Царь-бомбой», опубликовало 27 августа американское издание The Drive.
REGNUM01:37
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