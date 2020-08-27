МИД Белоруссии объяснил инцидент в посольстве Ливии в Минске
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Противоречия между ливийскими дипломатами стали основной причиной инцидента в посольстве африканской страны в Республике Беларусь, заявила пресс-служба МИД РБ.В источнике
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