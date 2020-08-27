Путин сообщил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

По словам Путина, резерв не будет задействован до тех пор, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".