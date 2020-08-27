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МИД Белоруссии объяснил инцидент в посольстве Ливии в Минске

Противоречия между ливийскими дипломатами стали основной причиной инцидента в посольстве африканской страны в Республике Беларусь, заявила пресс-служба МИД РБ.В источнике
Подробнее о событии
Газета.Ru

Ливия просит Белоруссию защитить посольство в Минске

Газета.Ru11:32
Известия

МИД Белоруссии попросил МВД усилить охрану в районе посольства Ливии

Известия10:10
ТАСС

МИД Белоруссии назвал причину инцидента в посольстве Ливии в Минске

ТАСС10:09
Интерфакс

Инцидент в посольстве Ливии в Минске произошел из-за конфликта дипломатов

Интерфакс10:09
RT на русском

МИД Белоруссии прокомментировал инцидент в посольстве Ливии

RT на русском10:08
РБК

МИД Белоруссии пояснил невмешательство в конфликт около посольства Ливии

РБК11:27
РИА Новости

МИД Ливии попросил обеспечить охрану посольства в Минске

РИА Новости11:00

Путин сообщил о создании резерва силовиков на случай помощи Белоруссии

По словам Путина, резерв не будет задействован до тех пор, пока "экстремистские элементы, не прикрываясь политическими лозунгами, не перейдут определенных границ и не приступят просто к разбою, не начнут поджигать дома, банки, пытаться захватывать административные здания и так далее".
Газета.Ru08:57
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В интернете разочарованы стрельбами танков на «Армии-2020»

Кубинка, Московская область, 27 августа 2020, 15:47 — REGNUM Стрельбу с помощью танковых управляемых ракет по неподвижным целям в полигонных условиях показали 26 августа на форуме «Армия-2020» несколько российских танков.
REGNUM08:47
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В Роспотребнадзоре оценили возможность повторного заболевания COVID-19

Повторное заболевание коронавирусом не исключено, возможной причиной может быть одновременное инфицирование двумя разными штаммами коронавируса SARS-CoV-2, иммунодефицит или проблемы с диагностикой, заявил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
RT на русском12:27
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В Госдепе отреагировали на запуск Китаем баллистических ракет

Спецпосланник США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что Китай глубоко ошибается, если думает, что запуск баллистических ракет в Южно-Китайском море может запугать Соединенные Штаты.
Известия23:58
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