Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ультиматумом выставленные Вашингтоном условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Дипломат подчеркнул, что Москва не может их принять.

Сергей Рябков российский дипломат Это все ультимативные приемы, которые уменьшают возможность заключения какой-либо договоренности. Мы не можем в таком жанре разговаривать.