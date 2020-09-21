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Российская газета
Российская газета

МИД: Москва не может принять предложенные США условия продления СНВ-3

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков назвал ультиматумом выставленные Вашингтоном условия для продления Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений. Дипломат подчеркнул, что Москва не может их принять.В источнике
Сергей Рябковроссийский дипломат
Это все ультимативные приемы, которые уменьшают возможность заключения какой-либо договоренности. Мы не можем в таком жанре разговаривать.
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Коммерсантъ

Рябков: Россия не согласна с условиями США по продлению СНВ-3

Коммерсантъ06:09
РИА Новости

Замглавы МИД ответил на ультиматум США по договору по СНВ

РИА Новости06:20
ТАСС

Рябков назвал ультиматумом заявление США о «новых условиях» по продлению СНВ-III

ТАСС05:36
Комсомольская правда

Рябков: Россия не готова продлить ДСНВ на условиях США

Комсомольская правда05:28
Lenta.ru

Россия отказалась идти на ультиматум США

Lenta.ru05:04
RT на русском

В МИД России прокомментировали участие Китая в переговорах по ДСНВ

RT на русском05:57
РБК

МИД счел ультиматумом «хорошее предложение» США по ядерному оружию

РБК06:06

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