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РИА Новости
РИА Новости

МИД Австрии подтвердил сообщения о высылке российского дипломата

Зеркальная реакция Москвы не заставит себя ждать, добавили в миссии. Ранее австрийская газета Krone сообщила, что российский дипломат должен покинуть Австрию до 1 сентября в связи с делом о шпионаже. Издание отмечает, что Австрия впервые объявила российского дипломата персоной нон грата.В источнике
С чего всё началось
«Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры persona non grata объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации», — говорится в сообщении
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