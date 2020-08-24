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Российская газета
Российская газета

МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

Москва зеркально ответила на высылку российского дипломата из Австрии. Об этом проинформировали в МИД РФ, куда сегодня был вызван посол Альпийской республики Йоханнес Айгнер.В источнике
Константин Косачевроссийский дипломат
Высылки все более отчетливо выстраиваются в определенную серию, последовательность. Во всяком случае, есть совпадение и во времени, и в пространстве. Есть ощущение срежиссированой кампании.
С чего всё началось
«Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры persona non grata объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации», — говорится в сообщении
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RT на русском08:52
Подробнее о событии
Интерфакс

РФ объявила австрийского дипломата персоной нон-грата

Интерфакс09:08
ТАСС

Косачев: высылка дипломатов России из ряда стран похожа на срежиссированную кампанию

ТАСС09:30
РБК

Россия объявила дипломата из Австрии персоной нон грата

РБК09:02
РИА Новости

МИД объявил австрийского дипломата персоной нон грата

РИА Новости09:08
RT на русском

Россия объявила персоной нон грата дипломата австрийского посольства

RT на русском08:52
Газета.Ru

Посла Австрии вызвали в МИД России

Газета.Ru09:20
Коммерсантъ

Россия объявила австрийского дипломата персоной нон грата

Коммерсантъ08:53

Немецкие врачи оценили состояние Навального как стабильное

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Немецкие врачи оценили состояние Навального как стабильное
Ведомости02:54
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Независимая газетавчера в 12:28

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REGNUM03:26
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