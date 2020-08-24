МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены
Москва зеркально ответила на высылку российского дипломата из Австрии. Об этом проинформировали в МИД РФ, куда сегодня был вызван посол Альпийской республики Йоханнес Айгнер.В источнике
Высылки все более отчетливо выстраиваются в определенную серию, последовательность. Во всяком случае, есть совпадение и во времени, и в пространстве. Есть ощущение срежиссированой кампании.
С чего всё началось
«Руководствуясь принципом взаимности, в порядке ответной меры persona non grata объявлен дипломат посольства Австрийской Республики в Российской Федерации», — говорится в сообщении
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