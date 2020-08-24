МИД: Москва высылает австрийского дипломата в ответ на действия Вены

Политическая Экспертиза 20

Москва зеркально ответила на высылку российского дипломата из Австрии. Об этом проинформировали в МИД РФ, куда сегодня был вызван посол Альпийской республики Йоханнес Айгнер.

Константин Косачев российский дипломат Высылки все более отчетливо выстраиваются в определенную серию, последовательность. Во всяком случае, есть совпадение и во времени, и в пространстве. Есть ощущение срежиссированой кампании.