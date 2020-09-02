МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным
Глава МИД Нидерландов Стеф Блок прокомментировал результаты токсикологического исследования образцов Алексея Навального в Германии, выявившие у него отравление веществом из группы «Новичок».В источнике
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МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным
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МИД Нидерландов отреагировал на заявление Ангелы Меркель по Алексею Навальному
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МИД Нидерландов: пребываем в шоке от заявлений Германии по Навальному
Московский Комсомолец2 сентября в 19:46
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Lenta.ru2 сентября в 17:38