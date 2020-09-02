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RT на русском
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МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным

Глава МИД Нидерландов Стеф Блок прокомментировал результаты токсикологического исследования образцов Алексея Навального в Германии, выявившие у него отравление веществом из группы «Новичок».В источнике
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Ореанда-Новости

Голландский министр шокирован отравлением Навального

Ореанда-Новости3 сентября в 04:48
RT на русском

МИД Нидерландов прокомментировал заявление ФРГ по ситуации с Навальным

RT на русском2 сентября в 18:17
Дни24

МИД Нидерландов отреагировал на заявление Ангелы Меркель по Алексею Навальному

Дни243 сентября в 03:29
Московский Комсомолец

МИД Нидерландов: пребываем в шоке от заявлений Германии по Навальному

Московский Комсомолец2 сентября в 19:46
Евразия Daily

Нидерланды «шокированы» известием об отравлении Навального «Новичком»

Евразия Daily2 сентября в 19:30
Взгляд.ру

Главу МИД Нидерландов «шокировало» отравление Навального

Взгляд.ру3 сентября в 04:05
Lenta.ru

Заявление Меркель о Навальном и «Новичке» прокомментировали в МИД Нидерландов

Lenta.ru2 сентября в 17:38

Фургал рассказал о жизни в СИЗО

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, обвиняемый в причастности к организации убийств, рассказал членам Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) о жизни в СИЗО.
РИА Новости04:14
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Киев инициировал заседание Контактной группы по ситуации в Донбассе

Киев намерен 6 сентября созвать внеочередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию в Донбассе, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телеканала Прямой.
РИА Новостивчера в 13:58
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Киркоров и Басков не опровергли слухи о проблемах в семье Пугачевой

Народные артисты РФ Филипп Киркоров и Николай Басков в эфире программы «Ты не поверишь!», транслируемой на канале НТВ, высказали свое мнение относительно возможных проблем в семье Аллы Пугачевой и Максима Галкина.
Территория новостей02:48

Bloomberg: Меркель не намерена отказываться от «Северного потока — 2»

Правящий блок канцлера Германии Ангелы Меркель ХДС/ХСС и Социал-демократическая партия не намерены поддерживать требование отказаться от реализации «Северного потока — 2» в связи с ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в бундестаге.
RT на русскомвчера в 14:05
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В США вуз отстранил от работы преподавателя, притворявшуюся чернокожей

Университет Джорджа Вашингтона в США отстранил от работы преподавательницу Джессику Круг, которая заявила, что всю жизнь обманывала и притворялась темнокожей, будучи белой, и призвал ее покинуть позицию доцента истории.
РИА Новости18:54
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