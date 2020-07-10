с чего всё началось

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

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