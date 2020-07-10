Политика

Российская газетаРоссийская газетаМИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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с чего всё началось
«Правительство сегодня приняло решение вызвать Россию в ЕСПЧ в связи с ее ролью в сбитии MH17», — говорится в сообщении
, опубликованном на сайте голландского кабинета.
РБК08:24

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Стоит отметить, что благодаря заинтересованности страны в покупке экологически чистого транспорта, почти все производители, производящие собственные гибриды и электрокары, стараются попасть на норвежский рынок.
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Управление по контролю за иностранными активами США объявило о введении санкций против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), а также нескольких китайских чиновников за нарушение прав человека, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление ведомства.
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Федерация баскетбола Грузии отреагировала на переход Шенгелии в ЦСКА

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Политика

Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17

Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
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Власти Украины в текущем году уже потратили $3,6 млн из 14,8 заявленных на реализацию проекта «Стена» по возведению сооружений на границе с Россией.
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Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля

Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения с другими странами, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00
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Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

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Футбол

«Краснодар» может вообще не попасть в Лигу чемпионов

После двух поражений кряду в чемпионате страны «Краснодар» поставил под сомнение своё попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон.
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Общество

В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля

"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
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Считаю, что нам не хватило удачи. Впрочем, мы подписали футболистов, которые затем хорошо проявили себя в "Зените".
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Украина настаивает на проведении саммита «нормандской четверки» в ближайшие месяцы

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак настаивает на скорейшей встрече лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине.
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Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
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Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года

11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
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Политика

МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили

Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
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Джессика Симпсон снялась в джинсах, которые носила 14 лет назад

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В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
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Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
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Наука

Оценено влияние технологии 5G на здоровье человека

Беспроводную технологию 5-го поколения начали использовать по всему земному шару в прошлом году.
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Общество

Олег Тиньков перенес операцию по трансплантации костного мозга

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«Торпедо» разгромило «Спартак-2» на глазах Федуна и Газизова

В товарищеском матче «Торпедо» переиграло «Спартак-2» (5:1). Игру посетили новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов и владелец красно-белых Леонид Федун.
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«Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году

Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии.
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Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса

Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
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Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа

Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
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