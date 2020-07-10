Политика
Российская газетаМИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Происшествия
В Ингушетии СК отказался возбуждать уголовное дело против руководства клиники, в которой провели «женское обрезание» девятилетней девочке
Управление Следственного комитета по Ингушетии отказалось возбуждать уголовное дело в отношении руководства клиники «Айболит», где в июне 2019 года провели процедуру «женского обрезания» девятилетней девочке.
АН Между строк 12:19
Футбол
«Реал» и «Ювентус» могут встретиться в четвертьфинале Лиги чемпионов
В четвертьфиналах, которые будут состоять из одного, а не двух матчах, сыграют "Манчестер Сити" (Англия) / "Реал" (Испания) — "Ювентус" (Италия) / "Лион" (Франция) – 1пара, "РБ Лейпциг" (Германия) — "Атлетико" (Испания) – 2 пара, "Барселона" (Испания) / "Наполи" (Италия) — "Бавария" (Германия) / "Челси" (Англия) – 3 пара, "Аталанта" (Италия) — "ПСЖ" (Франция) – 4 пара.
Вести.Ru 07:00
Политика
Эрдоган подписал указ сделать собор Святой Софии мечетью
РИА Новости 10:46
Политика
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Авто
Норвегия превращается в страну электрокаров
Стоит отметить, что благодаря заинтересованности страны в покупке экологически чистого транспорта, почти все производители, производящие собственные гибриды и электрокары, стараются попасть на норвежский рынок.
SpeedMe 11:34
Политика
США ввели санкции против чиновников из китайского Синьцзяна
Управление по контролю за иностранными активами США объявило о введении санкций против управления общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР), а также нескольких китайских чиновников за нарушение прав человека, сообщает РИА Новости, ссылаясь на заявление ведомства.
Аргументы и Факты вчера в 12:52
Баскетбол
Федерация баскетбола Грузии отреагировала на переход Шенгелии в ЦСКА
Чемпионат вчера в 10:49
Политика
Минюст отверг обвинения в причастности России к крушению рейса MH17
Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing "в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - заявили в Минюсте.
Интерфакс 11:31
Политика
Украина потратила в этом году $3,6 млн на «стену Яценюка»
Власти Украины в текущем году уже потратили $3,6 млн из 14,8 заявленных на реализацию проекта «Стена» по возведению сооружений на границе с Россией.
Известия 11:37
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения с другими странами, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости 11:00
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Российская газета 03:38
Футбол
«Краснодар» может вообще не попасть в Лигу чемпионов
После двух поражений кряду в чемпионате страны «Краснодар» поставил под сомнение своё попадание в Лигу чемпионов на будущий сезон.
Хорошие новости 00:55
Общество
В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля
"Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении.
ТАСС 08:40
Футбол
Чинквини: «Считаю, что нам не хватило удачи в „Зените“»
Считаю, что нам не хватило удачи. Впрочем, мы подписали футболистов, которые затем хорошо проявили себя в "Зените".
Soccer.ru 10:55
Шоу-бизнес
Дети бывшего мужа Анастасии Волочковой избили ее дочь
Например, у бывшего гражданского супруга Волочковой и отца ее единственной дочери Ариадны бизнесмена Игоря Вдовина до встречи с танцовщицей была жена, родившая ему троих детей.
Uznayvse.ru 10:51
Политика
Украина настаивает на проведении саммита «нормандской четверки» в ближайшие месяцы
Глава офиса президента Украины Андрей Ермак настаивает на скорейшей встрече лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) в Берлине.
ТАСС 11:53
Космос
SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink
Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва 08 июля в 12:32
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Политика
МИД Грузии вызвал посла Украины из-за заявлений Саакашвили
Украинский посол в Тбилиси Игорь Долгов был вызван в МИД Грузии для разъяснений по поводу заявлений бывшего грузинского лидера, главы исполнительного комитета реформ Украины Михаила Саакашвили.
RT на русском 07:57
Шоу-бизнес
Джессика Симпсон снялась в джинсах, которые носила 14 лет назад
10 июля звезда американского ТВ Джессика Симпсон отмечает день рождения — ей исполняется 40 лет.
WomanHit.ru 08:30
Общество
В ВОЗ предполагают возврат ограничений в России из-за коронавируса
Всемирная организация здравоохранения предупредила, что ряд ограничений из-за COVID-19 может вернуться в Россию, если люди не будут соблюдать правила поведения.
Газета.Ru 02:04
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Наука
Оценено влияние технологии 5G на здоровье человека
Беспроводную технологию 5-го поколения начали использовать по всему земному шару в прошлом году.
Evo-rus.com вчера в 10:16
Футбол
«Торпедо» разгромило «Спартак-2» на глазах Федуна и Газизова
В товарищеском матче «Торпедо» переиграло «Спартак-2» (5:1). Игру посетили новый генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов и владелец красно-белых Леонид Федун.
Спорт-Экспресс 11:48
Автоспорт
«Формула-1» утвердила проведение Гран-при России в Сочи в 2020 году
Из-за пандемии коронавируса сезон-2020 в "Формуле-1" стартовал только в июле: неделю назад начался уикенд в рамках Гран-при Австрии.
Интерфакс-Спорт 05:16
Наука
Ученые придумали необычный способ диагностики коронавируса
Ученые MIT рассказали о необычном способе диагностики коронавируса.
Вести.Ru 11:34
Общество
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян с 1 августа
Новые льготы, надбавки и повышение пенсий ждут россиян уже с 1 августа 2020 года.
Shraibikus News 11:48