Политика
Российская газетаМИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Читать в источнике
Оценить240
Отметались все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием случившегося в июле 2014 года в небе над восточной Украиной. Считаем, что данный шаг лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины.
— Мария Захарова, российский дипломатВзгляд.ру 12:32
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 15:28, Ашберн
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном приросте случаев коронавируса в мире за сутки
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что во всем мире за сутки выявили больше 228 тысяч новых случаев заражения коронавирусом.
Телеканал RTVI 13:53
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев нецензурно ответил на слухи о романе с Малиновским
Сергей Лазарев, отдыхающий в настоящее время в Сочи, прокомментировал слухи, которые распространяет пресса, о том, что его отношения с Алексом Малиновским заходят за рамки дружеских.
Киноафиша России 04:54
Происшествия
Клишас попросил остановить «водевиль» адвокатов по делу Ефремова
Сенатор Андрей Клишас, полномочный представитель Совета Федерации в Конституционном суде, осудил поведение адвокатов сторон в деле актера Михаила Ефремова и посоветовал Федеральной палате адвокатов (ФПА) вспомнить о том, что адвокатура — «не шапито».
РБК 14:09
Происшествия
В коттеджном районе Сыктывкара сгорел дом
По словам очевидцев, в доме никто не живет уже два года. В районе, где сгорело здание, располагаются в основном коттеджи.
ИА БНК 15:00
Кино
Эрик Киллмонгер стал лучшим злодеем Marvel
NewInform 12:12
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова ответила на критику ее отношений с Авербухом
Одной из активно обсуждаемых новостей на сегодняшний день стали отношения между Елизаветой Арзамасовой, актрисой, снимавшейся в сериале «Папины дочки» и фигуристом Ильей Авербухом.
CT news 11:27
Здоровье
275 случаев коронавируса выявлено в Свердловской области за сутки
За сутки зарегистрировано 10 смертей больных COVID-19. Всего в Свердловской области жертвами пандемии коронавируса стали 154 человека.
Kursk.com 04:21
Общество
Финляндия продлила до августа запрет на пересечение границы с Россией
«Правительство Финляндии сегодня приняло решение продлить ограничения на пересечение внешней границы, то есть границы с Россией, до 11 августа 2020 года», — говорится в сообщении.
REGNUM 11:46
Шоу-бизнес
Названы траты Прилучного на отдых с Карпович в Ялте
Актер Павел Прилучный уехал отдыхать в Ялту вместе с двумя детьми от прежнего брака и актрисой Мирославой Карпович, которую в СМИ называют его новой избранницей.
ФАН 13:40
Общество
В Петербурге перед школой вывесили радужный флаг
Радужный флаг водрузили перед школой в Петербурге две девушки, одна из которых, предположительно, учится в этом заведении.
РИА Новости 14:45
Происшествия
Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала
Басманный суд Москвы арестовал на два месяца губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств и покушении.
Lenta.ru 07:33
Шоу-бизнес
Айза Анохина сообщила о расставании с Олегом Майами
Бывшая супруга рэпера Гуфа, Айза Анохина, сообщила фанатам о расставании со своим молодым бойфрендом Олегом Майами.
OvideO.ru 10:03
Шоу-бизнес
В Сети опубликовали фото вероятной матери 15-летнего сына Лукашенко
Как-то Лукашенко и сам говорил, что мать Николая является медиком по профессии.
RuNews24.ru 05:19
Шоу-бизнес
Джонни Депп и Эмбер Хёрд вновь встретились в суде
После скандального развода американский актёр Джонни Депп решил подать в суд на издательство газеты The Sun и его исполнительного редактора Дэна Уооттона.
SM News 08 июля в 01:07
Шоу-бизнес
Муж развёлся с Татьяной Абрамовой из-за диагноза сына
В эфире программы "Судьба человека" актриса Татьяна Абрамова рассказала, как её первый муж оператор Сергей Кулишенко ушёл из-за диагноза их общего сына.
Paparazzi.ru вчера в 09:14
Общество
В Госдуму внесен закон об ограничении внесудебного изъятия детей
Законопроект, жестко ограничивающий возможности изъятия детей из семьи, внесен на рассмотрение Госдумы.
Труд 05:00
Общество
Действие подлежащих замене водительских прав продлили до конца года
11 июля вступает в силу приказ МВД, который продлевает действие водительских удостоверений и паспортов, у которых истек срок во время карантинных мер, до конца года.
Российская газета 08:57
Игры
Amazon перенес выход MMO New World на весну 2021 года
Amazon объявил о переносе релиза New World на полгода. Закрытая бета MMO должна была начаться 23 июля, а релиз планировался на 25 августа.
Cyber.sports.ru 14:42
Космос
Профессор КФУ рассказал о параде планет, который бывает раз в 170 лет
Профессор Института физики, директор Астрономической обсерватории КФУ Юрий Нефедьев рассказал о параде планет, который можно наблюдать с 4 июля.
Реальное время 08:43
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Глава информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей провести деноминацию российской валюты в сто раз, сообщили "Ведомости".
РИА Новости 08:40
Общество
Школьный учебный год в России начнется с 1 сентября
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что возобновление школьных учебных занятий назначено на 1 сентября.
Газета.Ru 14:23
Кино
Сериал «Леденящие душу приключения Сабрины» досрочно прекратил Netflix
В сериале сюжет разворачивается вокруг полуведьмы Сабрины Спеллман, пожелавшей жить как и все остальные подростки.
Evo-rus.com 03:53
Шоу-бизнес
Собчак описала способы улететь из России вопреки закрытым границам
Телеведущая Ксения Собчак описала способы, с помощью которых ее друзья смогли улететь из России вопреки закрытым из-за коронавируса границам страны.
Lenta.ru 10:25
Футбол
«Реал» и «Барселона» могут встретиться в полуфинале Лиги чемпионов
В первом полуфинале встретятся победители четвертьфиналов «Манчестер Сити» — «Реал» / «Ювентус» — «Лион» и «Барселона» — «Наполи» / «Бавария» — «Челси», во втором полуфинале встретятся победители четвертьфиналов «Лейпциг» — «Атлетико» и «Аталанта» — «ПСЖ».
Спорт-Экспресс 06:30
Общество
Международные полеты в аэропорту Казани разрешат с 15 июля 2020 года
До принятия решения об открытии международного авиасообщения, в Казани объявили, что именно с 15 июля 2020 году возобновляет свое курсирование ряд электричек до аэропорта и обратно.
КП - Казань 12:39
Экономика
Минфин России подготовил поправки для «налогового манёвра» в IT-сфере
«Минфин России подготовил поправки в налоговое законодательство о проведении «налогового манёвра» в IT-отрасли», — указано в сообщении.
RT на русском 13:09
Авто
Lamborghini представил самый мощный гибридный родстер
Итальянский бренд Lamborghini официально презентовал открытую версию своего гибридного суперкара Sian.
Somanyhorses вчера в 08:19