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Российская газетаРоссийская газета

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В источнике
Мария Захаровароссийский дипломат
Отметались все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием случившегося в июле 2014 года в небе над восточной Украиной. Считаем, что данный шаг лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины.
С чего всё началось
— Считаем, что данный шаг лишь приведёт к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины, — говорится в комментарии Захаровой, размещённом на сайте ведомства.
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RT на русскомвчера в 16:36

Россия не получала официальных уведомлений об иске Нидерландов в ЕСПЧ по MH17

Москва 24вчера в 10:52

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Москва считает иск Гааги в ЕСПЧ ударом по отношениям с Нидерландами

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Москва не получала уведомлений от Амстердама об иске в ЕСПЧ по MH17

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РИА Новостивчера в 15:33
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Минздрав принял меры по устранению дефицита лекарств для онкобольных

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Известия17:01
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Мишустин в Татарии провёл совещание по строительству автотрассы М-12

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REGNUMвчера в 08:29
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Только для своих: В России дан старт разграблению Арктики

Нет никаких сомнений, что большинству граждан Российской Федерации абсолютно все равно, что Госдума приняла какой-то очередной закон о развитии предпринимательской деятельности в Арктике.
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РИА Новостивчера в 06:36
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