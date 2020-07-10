МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
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Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.В источнике
Отметались все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием случившегося в июле 2014 года в небе над восточной Украиной. Считаем, что данный шаг лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины.
С чего всё началось
— Считаем, что данный шаг лишь приведёт к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины, — говорится в комментарии Захаровой, размещённом на сайте ведомства.
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