Политика
Российская газетаМИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17
Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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Отметались все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием случившегося в июле 2014 года в небе над восточной Украиной. Считаем, что данный шаг лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины.
— Мария Захарова, российский дипломатВзгляд.ру 12:32
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Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
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Кольца деревьев подтвердили аномальные изменения климата в 20 веке
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Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
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Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay
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Что касается рождаемости, то в мае появилось на свет только 110 тысяч младенцев и рождаемость выросла лишь в 12 регионах.
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В Ингушетии СК отказался возбуждать уголовное дело против руководства клиники, в которой провели «женское обрезание» девятилетней девочке
Управление Следственного комитета по Ингушетии отказалось возбуждать уголовное дело в отношении руководства клиники «Айболит», где в июне 2019 года провели процедуру «женского обрезания» девятилетней девочке.
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Экономика
Банки РФ просят увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5%
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Хоккеист клуба ВХЛ «Южный Урал» умер в возрасте 23 лет
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РБК 09:26
Происшествия
Адвокат потерпевших заявил об отсутствии причин прощать Ефремова
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Спорт
К релизу Sword Art Online Alicization Lycoris приготовили сюжетный трейлер
Игромания.ру вчера в 12:38
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