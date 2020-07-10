Отметались все свидетельства, доказательства и экспертные оценки, которые шли вразрез с заранее выбранным сценарием случившегося в июле 2014 года в небе над восточной Украиной. Считаем, что данный шаг лишь приведет к дальнейшей политизации и затруднит поиск истины.

Россия по дипломатическим каналам не получала уведомлений о возможных планах Нидерландов подать иск в ЕСПЧ в связи с крушением в 2014 году пассажирского Boeing-777 над Украиной, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД: Нидерланды не уведомили РФ о намерении подать иск в ЕСПЧ по MH17

Происшествия Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий. 31

Экономика Путин поручил подготовить поправки по налоговому маневру для IT Президент России Владимир Путин поручил правительству до 24 июля подготовить поправки к закону о налоговом маневре для IT-отрасли, говорится в сообщении на сайте Кремля. 4

Общество В Челябинской области продлили режим повышенной готовности до 26 июля "Губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о продлении в регионе режима повышенной готовности до 26 июля 2020 года", - говорится в сообщении. 66

Общество В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани «С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении. 56

Авто Норвежцы с начала года купили рекордное количество электромобилей Наибольшей популярностью среди норвежцев пользуется продукция Volkswagen Group: 9% рынка принадлежит Audi e-tron.

Происшествия Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния. 11

Технологии Сбербанк запустил платежный сервис Sberpay При покупке человек получит на мобильный номер, который подключен к системе, сообщение для оплаты продукта. 172

Общество Смертность в России за май выросла на 11,9% Что касается рождаемости, то в мае появилось на свет только 110 тысяч младенцев и рождаемость выросла лишь в 12 регионах. 2

Экономика Банки РФ просят увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% Российские банки попросили правительство увеличить субсидии на льготную ипотеку под 6,5% на жилье в новостройках, а также продлить действие программы до конца года, следует из письма Ассоциации банков России на имя замминистра финансов Алексея Моисеева, которое есть в распоряжении РИА Новости. 10

Авто Chery назвала характеристики кроссовера Tiggo 7 Pro для России В продажу машина поступит в РФ до начала этой осени. Несколько позже будет известна стоимость новинки и ее комплектация. 13